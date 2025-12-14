Порівняла зі сміттям: Олена Мозгова жорстко висловилася про особисті кордони

Стисло:
- Олена Мозгова розповіла про зникнення деяких особистостей з її життя
- Продюсерка прокоментувала цю ситуацію
Українська музична продюсерка Олена Мозгова натякнула на серйозні зміни в її житті. Вони стосуються її оточення, яке останнім часом раптово поріділо.
У своєму блозі в Instagram Мозгова заговорила про людей, спілкування з якими стало обтяжувати. Їхній самостійний і добровільний відхід із життя Олени приніс їй справжнє полегшення.
"Це так прекрасно, коли неприємні тобі люди перестають з тобою спілкуватись. Це наче сміття винесло саме себе", - написала продюсерка. Утім, уточнювати, кому саме з її оточення були адресовані ці слова, Олена Мозгова не стала.
Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
