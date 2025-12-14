Спроба прориву під Покровськом: в ЗСУ розкрили подробиці штурму росіян

Коротко:
- Росіяни хотіли прорватися у напрямку села Гришине
- Механізований штурм відбувся на півдні Покровська
- Українським бійцям вдалося зупинити ворога
Військові російської окупаційної армії 10 грудня намагалися колоною прорватися у напрямку села Гришине на півдні Покровська. Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.
"10 грудня одночасно з механізованим штурмом на півдні Покровська відбувся ще один епізод російського наступу. Противник намагався колоною на мото- та квадроциклах прорватися у напрямку Гришиного", - йдеться у повідомленні.відео дня
Зазначається, що коли ворог зупинився у місці перерізаного логістичного шляху – українські дронарі та артилерія почали методично його ліквідовувати.
"А залишки російської піхоти ліквідували вже у полі та лісосмузі, де противник намагався розсіятися та сховатися", - підкреслили в ДШВ.
Дії ЗСУ в Покровську
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що зараз тривають активні дії українських захисників у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
За його словами, у самому Покровську за останні кілька тижнів ЗСУ змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, Сили оборони звільнили Кіндрашівку, Радьківку і кілька кварталів на півночі Куп'янська, що дало змогу значно стабілізувати обстановку на Куп'янському напрямку і перекрити шляхи постачання російських військ.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко говорив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається прорвати оборону та зайти в міську забудову Покровсько-Мирноградської агломерації.
Аналітики DeepState заявляли, що на Харківщині у Куп'янську Сили оборони України проводять зачистку від окупаційних військ країни-агресорки Росії. Ворожі анклави ще є у центральній частині міста, але околицю на північному заході міста вже зачистили.
