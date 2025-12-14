Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

Юрій Берендій
14 грудня 2025, 15:48оновлено 14 грудня, 17:47
25489
У Кремлі фактично відкинули можливість компромісів щодо завершення війни, заявивши про неприйнятність запропонованих Україною та Європою умов.
В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться
В Кремлі зробили заяву про компроміс для закінчення війни / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatelivemap

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Кремлі відкинули українські та європейські правки до мирного плану
  • Ушаков зазначив, що Україні нібито ніколи не отримає Крим та не вступить до НАТО

Кремль, імовірно, не підтримає зміни до мирного плану США, запропоновані Україною та європейськими партнерами. Таким чином Кремль фактично відмовився ввід компромісів щодо закінчення війни. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передають російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, у Москві ще не ознайомилися з оновленою версією американського плану з урахуванням українських і європейських правок.

відео дня

"Я думаю, що внесок українців і європейців у ці папери навряд чи буде конструктивним. Якщо будуть відповідні поправки, то у нас будуть дуже різкі заперечення, оскільки ми дуже чітко виклали нашу позицію, яка, здавалося б, була цілком зрозуміла американцям", - вказав він.

Водночас у Кремлі вже заявили про жорсткі заперечення проти низки положень ініціативи, зокрема тих, що стосуються територіальних питань, назвавши їх неприйнятними.

"Воно (питання демілітаризованої зони в Донецькій області, - ред.) активно обговорювалося у нас в Москві, і американці не тільки знають, але і розуміють нашу позицію. Але що вийде у них на паперах після цих консультацій, я не знаю. Але навряд чи буде щось хороше", - зазначив помічник російського диктатора та воєнного злочинця.

Ушаков також зазначив, що сценарій завершення війни за "корейською моделлю" ніколи не був предметом обговорення.

"А точно зняти кальку з корейської теми - жодного разу не обговорювали це, я про це навіть не чув", - заявив він.

Крім того, він заявив, що Україна нібито не має шансів повернути Крим і стати членом НАТО.

"Нічого з цього в неї не вийде. Щодо Криму - це залізобетонно, 1 000 000% відсотків, що не вийде. А щодо НАТО - я думаю - теж 1 000 000 %, що не вийде", - сказав він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

За яких умов Путін погодиться на перемир'я - думка експерта

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін не погодиться на жодне перемир’я, доки вважає, що Захід може поступитися або не продемонструє достатньої рішучості підтримувати Україну.

За словами колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, можливість припинення вогню виникне лише тоді, коли Росія зрозуміє, що не зможе здобути перемогу. Це стане реальним лише за умови, що США та європейські союзники відкрито підтвердять готовність надати Україні повний спектр допомоги — від озброєння до економічної підтримки.

"Лише коли Путін зрозуміє, що програє, він почне думати про перемир’я", — резюмував генерал в коментарі 24 каналу.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Києву сильні та юридично обов’язкові гарантії безпеки, побудовані за принципом п’ятої статті НАТО. За інформацією Axios, під час онлайн-зустрічі Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали з радниками з національної безпеки України, а також Німеччини, Франції та Великої Британії ідею створення демілітаризованої зони.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що існує відчутна ймовірність завершення війни, а також анонсував низку важливих міжнародних контактів за участі США та європейських партнерів.

За даними німецького видання Bild, дипломатична активність навколо врегулювання війни в Україні різко зросла. Переговори нині перебувають у найбільш інтенсивній фазі з початку повномасштабного вторгнення Росії, а міжнародні посередники намагаються максимально прискорити досягнення домовленостей.

Інші новини:

Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мирне врегулювання Юрій Ушаков мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Жителів однієї області чекають затяжні відключення світла: названо тривалість

Жителів однієї області чекають затяжні відключення світла: названо тривалість

17:52Енергетика
Україну скують морози до -8°С: названо дату різкого похолодання

Україну скують морози до -8°С: названо дату різкого похолодання

15:54Синоптик
В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

15:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

Останні новини

18:00

Спочатку була обгортка: що насправді стоїть за створенням легендарної "Стріли"

17:52

Жителів однієї області чекають затяжні відключення світла: названо тривалість

17:47

Чи можна додавати мед у гарячий чай: експерти дали однозначну відповідь

17:18

"Солодкі та схожі на картоплю": які каштани їстівні і чому їх плутали рокамиВідео

17:04

Уже великий хлопчик: Леся Нікітюк похвалилася піврічним сином

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
16:49

Спроба прориву під Покровськом: в ЗСУ розкрили подробиці штурму росіян

16:38

Крим стане непридатним для військових РФ: експерт розкрив слабкі місця окупантів

16:05

За кермо лише після 21 року: українцям назвали вікові ліміти для водіїв

15:54

Україну скують морози до -8°С: названо дату різкого похолодання

Реклама
15:48

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

15:36

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

15:34

Правда про новорічну ялинку розкрита: чому саме вона стала символом свята

15:33

Мʼясо танутиме в роті: рецепт божественної буженини на Новий рік

15:19

Точні удари по ворожих об'єктах: ССО атакували потяг, РЕБ і нафтобазу росіянВідео

14:54

Про що благав Бетховен у заповіті - вдалось виконати лише через 200 роківВідео

14:07

Україна погодилась на поступку в мирному плані - який компроміс щодо Донбасу готує США

14:02

Китайський гороскоп на завтра 15 грудня: Тиграм - суперечки, Коням - драма

13:53

Погода в Україні найближчим часом зіпсується: зʼявився невтішний прогноз

12:57

Трьом знакам зодіаку стане легше: у кого починається біла смуга в житті

12:30

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому булоВідео

Реклама
12:09

Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

12:04

Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну: Ватикан розробив план

11:59

Найближчим часом в Україні зміниться курс долара: скільки коштуватиме валюта

11:55

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня

11:32

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня

10:58

ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська, ворог зазнає величезних втрат - ISW

10:53

Розтрощено супермаркет та горять автомобілі: РФ масовано атакує ЗапоріжжяФото

10:33

Ситуація складна: Зеленський сказав, де в Україні найбільші проблеми зі світлом

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 грудня: Тельцям - вибір, Ракам - ризик

09:59

Зеленський розробив ефективну стратегію відповіді на мирний план Трампа - WSJ

09:38

Росія здригалася від вибухів: дрони долетіли навіть до Москви

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 14 грудня (оновлюється)

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 грудня (оновлюється)

09:18

Суперник здався в першому раунді: ірпенчанин Амосов переміг у дебютному бою UFCВідео

09:09

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:01

Чому Україна опинилась в такій ситуації як зараз?Погляд

08:58

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня: Овнам - потік доходів, Дівам - терпіння

08:38

Чи може РФ атакувати Україну з боку Придністров'я: у ДПСУ відповіли

08:25

В ISW назвали нову ключову мету росіян для можливого наступу на Слов'янськ

07:40

У Києві обрали Міс Україна-2025: дівчина поїде на світовий конкурс красиФотоВідео

Реклама
06:22

Заяви про кінець війни породжують купу проблемПогляд

05:52

Як відрізнити натуральну червону ікру від підробки: дієвий спосіб

04:33

Гороскоп на завтра 15 грудня: Близнюкам - новий поворот, Водоліям - розчарування

03:30

Навіть кволі квіти оживуть за добу: домашня підгодівля без хімії з трьох інгредієнтів

02:28

Не так давно прославляла росіянина: чиє ім'я тепер носить одна з головних вулиць Харкова

01:23

Гігантський астероїд промчить біля Землі: чи є ризик катастрофи

13 грудня, субота
23:45

У британській розвідці розкрили брехню Кремля і назвали втрати РФ у війні

22:56

Популярний овоч стрімко дорожчає через дефіцит - ціни за кілька днів злетіли на 10%

22:25

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

22:20

Забута катастрофа Кремля: Сагайдачний – геній, який вперше зробив Москву вразливою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти