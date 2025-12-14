В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

У Кремлі фактично відкинули можливість компромісів щодо завершення війни, заявивши про неприйнятність запропонованих Україною та Європою умов.

В Кремлі зробили заяву про компроміс для закінчення війни / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatelivemap

У Кремлі відкинули українські та європейські правки до мирного плану

Ушаков зазначив, що Україні нібито ніколи не отримає Крим та не вступить до НАТО

Кремль, імовірно, не підтримає зміни до мирного плану США, запропоновані Україною та європейськими партнерами. Таким чином Кремль фактично відмовився ввід компромісів щодо закінчення війни. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передають російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, у Москві ще не ознайомилися з оновленою версією американського плану з урахуванням українських і європейських правок.

"Я думаю, що внесок українців і європейців у ці папери навряд чи буде конструктивним. Якщо будуть відповідні поправки, то у нас будуть дуже різкі заперечення, оскільки ми дуже чітко виклали нашу позицію, яка, здавалося б, була цілком зрозуміла американцям", - вказав він.

Водночас у Кремлі вже заявили про жорсткі заперечення проти низки положень ініціативи, зокрема тих, що стосуються територіальних питань, назвавши їх неприйнятними.

"Воно (питання демілітаризованої зони в Донецькій області, - ред.) активно обговорювалося у нас в Москві, і американці не тільки знають, але і розуміють нашу позицію. Але що вийде у них на паперах після цих консультацій, я не знаю. Але навряд чи буде щось хороше", - зазначив помічник російського диктатора та воєнного злочинця.

Ушаков також зазначив, що сценарій завершення війни за "корейською моделлю" ніколи не був предметом обговорення.

"А точно зняти кальку з корейської теми - жодного разу не обговорювали це, я про це навіть не чув", - заявив він.

Крім того, він заявив, що Україна нібито не має шансів повернути Крим і стати членом НАТО.

"Нічого з цього в неї не вийде. Щодо Криму - це залізобетонно, 1 000 000% відсотків, що не вийде. А щодо НАТО - я думаю - теж 1 000 000 %, що не вийде", - сказав він.

Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

За яких умов Путін погодиться на перемир'я - думка експерта

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін не погодиться на жодне перемир’я, доки вважає, що Захід може поступитися або не продемонструє достатньої рішучості підтримувати Україну.

За словами колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, можливість припинення вогню виникне лише тоді, коли Росія зрозуміє, що не зможе здобути перемогу. Це стане реальним лише за умови, що США та європейські союзники відкрито підтвердять готовність надати Україні повний спектр допомоги — від озброєння до економічної підтримки.

"Лише коли Путін зрозуміє, що програє, він почне думати про перемир’я", — резюмував генерал в коментарі 24 каналу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Києву сильні та юридично обов’язкові гарантії безпеки, побудовані за принципом п’ятої статті НАТО. За інформацією Axios, під час онлайн-зустрічі Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали з радниками з національної безпеки України, а також Німеччини, Франції та Великої Британії ідею створення демілітаризованої зони.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що існує відчутна ймовірність завершення війни, а також анонсував низку важливих міжнародних контактів за участі США та європейських партнерів.

За даними німецького видання Bild, дипломатична активність навколо врегулювання війни в Україні різко зросла. Переговори нині перебувають у найбільш інтенсивній фазі з початку повномасштабного вторгнення Росії, а міжнародні посередники намагаються максимально прискорити досягнення домовленостей.

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

