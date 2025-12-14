Серія гучних вибухів під Москвою: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів

Офіційних коментарів про наслідки атаки ще немає.

Вибухи в Підмосков'ї / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Невідоми дрони атакують Росію

На підступах до Москви було чути вибухи

У неділю ввечері, 14 грудня, невідомі дрони атакують Підмосков'я. Росіяни скаржаться, що на підступах до Москви чути вибухи. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Зазначається, невідомі дрони летять на Москву. Вибухи було чути щонайменше в підмосковній Каширі.

В соцмережах вже з'явилися кадри, на яких чутно звуки дронів та вибухів.

Водночас, мер Москви Сергій Собянін поки що ніяк не коментував ситуацію.

Що цікаво, в Міноборони РФ відзвітували, що в період з 16:00 до 20:00 нібито збили 56 безпілотників, два з яких у Московській області.

Офіційних коментарів про наслідки атаки в Підмосков'ї поки що не було.

Вибухи в Підмосков'ї - відео:

Удари ЗСУ по Москві

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що "жирних" об'єктів на території Росії, які можуть атакувати ЗСУ, предостатньо.

За його словами, "кощієва смерть" знаходиться в Москві, у будівлі на Старій площі – там адміністрація президента Путіна.

"Там – і сам "Кощей", і його смерть. Безумовно, ми хотіли б, щоб туди прилетіло, але, на жаль, і не можна, і поки немає можливості", - каже Ступак.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 грудня вибухи лунали у декількох регіонах країни-агресора Росії. Зокрема, безпілотники атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області РФ, а також Смоленську ДРЕС і два нафтопереробні заводи — у Ярославлі та Краснодарському краї. Дрони також летіли в бік Москви.

У ніч на 13 грудня дрони атакували місто Саратов. Внаслідок масованої атаки, попередньо, було уражено місцевий НПЗ.

У ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії. У Твері вибухи прогриміли близько третьої години ранку. Місцеві жителі нарахували п'ять-шість вибухів.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

