Серія гучних вибухів під Москвою: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів

Коротко:
- Невідоми дрони атакують Росію
- На підступах до Москви було чути вибухи
У неділю ввечері, 14 грудня, невідомі дрони атакують Підмосков'я. Росіяни скаржаться, що на підступах до Москви чути вибухи. Про це пишуть російські Telegram-канали.
Зазначається, невідомі дрони летять на Москву. Вибухи було чути щонайменше в підмосковній Каширі.
В соцмережах вже з'явилися кадри, на яких чутно звуки дронів та вибухів.
Водночас, мер Москви Сергій Собянін поки що ніяк не коментував ситуацію.
Що цікаво, в Міноборони РФ відзвітували, що в період з 16:00 до 20:00 нібито збили 56 безпілотників, два з яких у Московській області.
Офіційних коментарів про наслідки атаки в Підмосков'ї поки що не було.
Вибухи в Підмосков'ї - відео:
Удари ЗСУ по Москві
Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що "жирних" об'єктів на території Росії, які можуть атакувати ЗСУ, предостатньо.
За його словами, "кощієва смерть" знаходиться в Москві, у будівлі на Старій площі – там адміністрація президента Путіна.
"Там – і сам "Кощей", і його смерть. Безумовно, ми хотіли б, щоб туди прилетіло, але, на жаль, і не можна, і поки немає можливості", - каже Ступак.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 14 грудня вибухи лунали у декількох регіонах країни-агресора Росії. Зокрема, безпілотники атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області РФ, а також Смоленську ДРЕС і два нафтопереробні заводи — у Ярославлі та Краснодарському краї. Дрони також летіли в бік Москви.
У ніч на 13 грудня дрони атакували місто Саратов. Внаслідок масованої атаки, попередньо, було уражено місцевий НПЗ.
У ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії. У Твері вибухи прогриміли близько третьої години ранку. Місцеві жителі нарахували п'ять-шість вибухів.
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
