Женя Кот поділився планами на усиновлення: "Хочемо підійти правильно"

Анна Підгорна
14 грудня 2025, 23:50
14
Півтора року тому Наталія Татарінцева народила хореографу доньку.
Євген Кот із дружиною та донькою
Женя Кот дружина - танцюрист з Наталією Татарінцевою думає про поповнення в родині / колаж: Главред, фото: instagram.com/miss_lelya_kot

Читайте більше:

  • Що Євген Кот говорить про поповнення в родині
  • Які питання він обговорює з дружиною

Українські танцюристи Євген Кот і Наталія Татарінцева вперше стали батьками в липні 2024 року - у них народилася донька, яку назвали Леля. Зараз пара роздумує над появою ще однієї дитини.

Про це Кот розповів у нещодавньому інтерв'ю. Він зазначив, що для нього і Наталії важливо, щоб їхня сім'я була великою. Однак біологічну дитину вони заводити не поспішають - після народження Лелі Татарінцевій потрібен час на відновлення.

відео дня

"Ми точно хочемо, щоб в нашій сім'ї була не одна дитина, щоб в нас була велика сім'я. На рахунок народжувати: Наталя хоче трошки перепочити і плюс зробити, це з точки зору здоров'я правильно, певну паузу, аби правильно відновити організм. Потім, щоб була правильна різниця в віці між першою дитиною та другою. Аби не було, що ми кидаємо першу дитину і до другої", - каже хореограф.

Євген Кот із дружиною та донькою
Євген Кот і Наталія Татарінцева з донькою Лелею / фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Артисти також розглядають варіант з усиновленням, але поки це просто питання до обговорення, а не конкретний план. "Ми говоримо про це, але ми не підходимо до того: "Все, пішли всиновлювати"... Це дуже відповідально! Я хочу з Мірошниченками поспілкуватися (Тімур та Інна Мірошниченки усиновили двох дітей - прим. редактора). Вони - це великий приклад, аби зрозуміти, що це таке. Ти маєш реально усвідомлювати на що йдеш, як це буде, щоб, по-перше, не нашкодити цій дитині. Це дуже важливо. Тому бесіди в нас ідуть, але ми до цього хочемо підійти правильно", - поділився Євген Кот.

Евгений Кот
Женя Кот дружина - танцюрист з Наталією Татарінцевою думає про поповнення в родині / Скриншот YouTube

Про персону: Євген Кот

Євген Кот - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу Х-фактор і Україна має талант на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проєкту "Україна має талант" 2021, повідомляє Вікіпедія.

