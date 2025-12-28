Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

Віталій Кірсанов
28 грудня 2025, 17:24
5631
Дональд Трамп готовий провести через Конгрес угоду про американські гарантії безпеки для України, пише CNN.
У CNN дізналися які гарантії безпеки отримає Україна
У CNN дізналися які гарантії безпеки отримає Україна / Колаж: Главред, фото: ОП

Що написано в матеріалі CNN:

  • Трамп готовий провести через Конгрес угоду про гарантії безпеки
  • Росія начебто згодна на вступ України до ЄС

Сьогодні, 28 грудня, президенти України та США під час особистої зустрічі мають остаточно узгодити угоду про американські гарантії безпеки для Києва. Йдеться про справді надійні безпекові протоколи. Про це пише CNN із посиланням на анонімних американських чиновників.

Гарантії безпеки для України є однією з ключових вимог Києва, і обговорення цього питання тривало кілька останніх тижнів. На початку грудня в Берліні офіційні особи з Європи, України та Сполучених Штатів погодили рамковий документ, як заявлялося, подібний за своєю суттю до статті 5 про колективну оборону НАТО.

відео дня

За словами американських урядовців, ці безпекові протоколи мають запобігти новій російській агресії, створити механізм врегулювання конфліктів і стати підґрунтям для укладення власне мирної угоди. Ці гарантії також мають чітко визначити наслідки для Росії в разі порушення нею мирної угоди.

"Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет", - сказав CNN неназваний високопоставлений чиновник США, не вдаючись у подробиці.

Інший чиновник підтвердив, що Трамп готовий провести через Конгрес угоду про американські гарантії безпеки для України. За його словами, цей пакет гарантій є "платиновим стандартом" того, що США можуть запропонувати Україні.

За словами американських чиновників, Трамп переконаний у своїй спроможності примусити Москву погодитися на ці гарантії для України, а сама Росія начебто згодна на вступ України до Європейського Союзу, як частину мирної угоди.

Утім європейські посадовці, з якими говорив CNN, налаштовані більш обережно щодо сьогоднішньої зустрічі Зеленського та Трампа.

"Немає сценарію з низьким рівнем ризику з Трампом", - сказав неназваний чиновник НАТО.

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті.

За його словами, у разі якщо Україні все ж нав'яжуть так званий "мирний план" у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності, однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії - захоплення українських територій.

Мирний план - новини за темою

Нещодавно Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану. Главред розповідав про що в них ідеться.

Президент України сказав, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%.

Пізніше ЗМІ написали, що Росія має намір домогтися внесення ключових змін до останньої версії мирного плану з припинення війни в Україні, включно з більш жорсткими обмеженнями для ЗСУ.

Інші новини:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також закордоном розташовано багато філій. Крім США, телекомпанія транслює кабельною мережею свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський CNN Дональд Трамп мирні переговори гарантії безпеки Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

18:55Фронт
Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу, але за умови - FT

Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу, але за умови - FT

18:35Україна
"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

17:24Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Життя розвернеться на 180 градусів: три знаки зодіаку на порозі великих змін

Життя розвернеться на 180 градусів: три знаки зодіаку на порозі великих змін

Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

Останні новини

19:31

РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку

19:18

У Держдумі стверджують, що небезпека війни зі США минула: чи так це?Погляд

19:15

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

18:55

"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

18:45

Яка солярка перетвориться на "жижу" в мороз: результати великої перевірки АЗС

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія НовакаЩо буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака
18:35

Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу, але за умови - FT

18:31

Деякі моменти вибішують, але я радий бути в арміїПогляд

18:23

Десятки росіян "продавили" кордон: у ЗСУ назвали місце прориву

17:50

"Боляче на це дивитися": Дорофєєва налякала синцями на тілі

Реклама
17:50

Трамп може перекрутити мирний план: що це означає для України — журналіст

17:24

"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

17:22

"Буде біда": майор ЗСУ назвав імовірні терміни нової війни РФ з Україною

17:16

Зарплати зростуть на 150%: кому уряд підвищить виплати з 1 січня

16:28

РФ зазнала рекордних втрат у боях за Гуляйполе і залучає нові резерви - спікер

16:25

Завершення війни в Україні: Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про мир

15:37

Всі станції проїхати можна за 12 хвилин - де в Україні найкоротше метро

15:28

Чуб, шаровари і пояс: що в образі козака було правдою

15:25

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

15:12

Чому 29 грудня не можна скаржитися на свою долю: яке церковне свято

14:52

Україна та Росія домовилися про перемир'я, але є нюанс - МАГАТЕ

Реклама
14:35

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

14:34

Добрий дідусь чи нічний жах: ким насправді є домовик

14:31

"Одягайтеся тепліше": синоптик попередила про сильний мороз

14:09

Багато спецпризначенців РФ ліквідували: СБС провели потужну операцію на Донеччині

14:02

Нафтові гіганти та бази у вогні: Сили оборони уразили одразу шість об'єктів РФВідео

13:53

Росіяни можуть завдати масованого удару на Новий рік: яке місто під загрозою

13:38

Питання Трампа до кремлівців: передоплата пройшла, де перемир'я?Погляд

13:34

Чому Кремль боїться Львова більше, ніж НАТО: головний міф російської пропаганди

13:04

Зарплати педагогів різко зростуть: МОН назвав дату нарахування надбавки

12:55

Ворог проникає в центральні райони важливого міста: військові зробили заяву

12:55

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 29 грудня по 4 січня

12:28

Померла легендарна французька акторка Бріджіт Бардо

12:05

Погода на Новий рік здивує українців: де вдарить мороз до -19 °C

12:01

Гороскоп на завтра 29 грудня: Овнам - важливе запрошення, Водоліям - ризик

11:55

Зіркова закуска на новорічний стіл: швидкий рецепт бутербродів з оселедцем

11:39

Фінансовий гороскоп на тиждень з 29 грудня по 4 січня

11:00

Пункт управління РФ запалав: СБС провели успішну операцію в Криму

10:58

Відключення світла 28 грудня: з'явилися графіки для Києва на неділюФото

10:18

"Українська влада ніколи не підпише мирні угоди": економіст пояснив чому

Реклама
10:14

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

10:04

Скільки коштуватиме долар після Нового року - неочікуваний прогноз банкіра

09:31

Відключення світла в Україні - графіки на 28 грудня (оновлюється)

09:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 грудня (оновлюється)

09:10

Напруга перед зустріччю Зеленського і Трампа зростає: ЗМІ назвали причину

09:01

Гороскоп на тиждень з 29 грудня по 4 січня: Рибам - зміни, Левам - успіх

08:52

Унікальні два сценарії: ветеран АТО сказав, як може закінчитися війна в Україні

08:27

Міноборони РФ приховує важливу правду про фронт: аналітики ISW викрили брехню

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:46

В небі червоні спалахи, а тисячі росіян без світла: дрони потужно атакували РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти