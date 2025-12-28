"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

Дональд Трамп готовий провести через Конгрес угоду про американські гарантії безпеки для України, пише CNN.

Що написано в матеріалі CNN:

Трамп готовий провести через Конгрес угоду про гарантії безпеки

Росія начебто згодна на вступ України до ЄС

Сьогодні, 28 грудня, президенти України та США під час особистої зустрічі мають остаточно узгодити угоду про американські гарантії безпеки для Києва. Йдеться про справді надійні безпекові протоколи. Про це пише CNN із посиланням на анонімних американських чиновників.

Гарантії безпеки для України є однією з ключових вимог Києва, і обговорення цього питання тривало кілька останніх тижнів. На початку грудня в Берліні офіційні особи з Європи, України та Сполучених Штатів погодили рамковий документ, як заявлялося, подібний за своєю суттю до статті 5 про колективну оборону НАТО.

За словами американських урядовців, ці безпекові протоколи мають запобігти новій російській агресії, створити механізм врегулювання конфліктів і стати підґрунтям для укладення власне мирної угоди. Ці гарантії також мають чітко визначити наслідки для Росії в разі порушення нею мирної угоди.

"Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет", - сказав CNN неназваний високопоставлений чиновник США, не вдаючись у подробиці.

Інший чиновник підтвердив, що Трамп готовий провести через Конгрес угоду про американські гарантії безпеки для України. За його словами, цей пакет гарантій є "платиновим стандартом" того, що США можуть запропонувати Україні.

За словами американських чиновників, Трамп переконаний у своїй спроможності примусити Москву погодитися на ці гарантії для України, а сама Росія начебто згодна на вступ України до Європейського Союзу, як частину мирної угоди.

Утім європейські посадовці, з якими говорив CNN, налаштовані більш обережно щодо сьогоднішньої зустрічі Зеленського та Трампа.

"Немає сценарію з низьким рівнем ризику з Трампом", - сказав неназваний чиновник НАТО.

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті.

За його словами, у разі якщо Україні все ж нав'яжуть так званий "мирний план" у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності, однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії - захоплення українських територій.

Нещодавно Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану. Главред розповідав про що в них ідеться.

Президент України сказав, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%.

Пізніше ЗМІ написали, що Росія має намір домогтися внесення ключових змін до останньої версії мирного плану з припинення війни в Україні, включно з більш жорсткими обмеженнями для ЗСУ.

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також закордоном розташовано багато філій. Крім США, телекомпанія транслює кабельною мережею свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

