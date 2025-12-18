Рус
Мирний план Трампа не припинить війну - яку пастку готують для України

Юрій Берендій
18 грудня 2025, 20:19
Прийняття "мирного плану" США не призведе до завершення війни, а лише призупинить її або знизить інтенсивність бойових дій, вказав Коваленко.
Мирний план Трампа не припинить війну - яку пастку готують для України
Чому мирний план США не зупинить війну - Коваленко пояснив / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/V_Zelenskiy_official

Про що сказав Коваленко:

  • Підписання "мирного плану" не завершить бойові дії
  • Мета Кремля - окупація територій України
  • Мирна пропозиція США - це новий "Мінськ"

Згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, у разі якщо Україні все ж нав’яжуть так званий "мирний план" у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності, однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії — захоплення українських територій.

"Нинішній "мирний план" – це чергові Мінські домовленості. У "Мінську" завжди першим пунктом було припинення вогню, але нам чомусь постійно нав'язували вибори, 5-й пункт. Так само і зараз: мова не йде про припинення вогню, і чомусь адміністрація Трампа насамперед наполягає на виборах в Україні. Які можуть бути вибори в країні, яка воює? У Трампа хоч читали Конституцію України? Як вони уявляють вибори без гарантій безпеки і припинення вогню? А американці не можуть цього нам гарантувати, тому що припинення вогню залежить виключно від Російської Федерації, яка припиняти його не готова", - додав він.

Коваленко також наголосив, що такі пропозиції виглядають відірваними від реальності, адже значна частина західних дипломатів не готова сприймати ситуацію такою, якою вона є. Частина з них, за його словами, підтримує Україну, що допомагає, проте це не стосується оточення Дональда Трампа.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Яка позиція Росії щодо мирних ініціатив США - думка експерта

Як писав Главред, російському диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну вигідно зберігати переговорний формат, оскільки він розраховує зрештою за допомогою нього прийти до результату, який відповідатиме інтересам Кремля. Про це заявив політичний аналітик Віталій Кулик.

Він зазначив, що, головним завданням Росії є домогтися визнання себе наддержавою та змусити Захід сприймати її як рівноправного учасника діалогу про нову архітектуру світового устрою. У цьому контексті українське питання не є ключовим, адже мова йде не стільки про завершення війни, скільки про переформатування глобальних правил гри. Саме тому Москва зацікавлена уникати чітких домовленостей щодо України, затягуючи переговори та залишаючи собі можливості для маневру, зокрема у взаємодії з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати готують новий пакет обмежувальних заходів проти російського енергетичного сектору, маючи намір посилити тиск у разі, якщо Володимир Путін відмовиться від мирної угоди з Україною. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Окремо канцлер Німеччини звернувся до Росії із закликом оголосити різдвяне перемир’я, однак у Кремлі цю пропозицію відхилили. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про небажання Москви підтримувати таку ініціативу.

Коментуючи пропозицію німецького канцлера щодо різдвяного перемир'я та відмову Кремля, політолог Володимир Фесенко зазначив, що така позиція Кремля зумовлена егоїстичним підходом і прагненням нав’язати власні умови. На його думку, найближчим часом у переговорах можлива пауза, оскільки Україна не піддається зовнішньому тиску.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сімейної вечері за 16 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сімейної вечері за 16 секунд

Китайський гороскоп на завтра 19 грудня: Бикам - спокій, Півням - пригоди

Китайський гороскоп на завтра 19 грудня: Бикам - спокій, Півням - пригоди

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

