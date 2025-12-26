США готові затвердити гарантії безпеки для України: що пропонує Америка

Гарантії безпеки базуються на статті 5 Північноатлантичного договору.

Америка готова ратифікувати домовленість про гарантії безпеки Україні / Колаж: Главред, фото: ОП

США готові передати в Сенат угоду про гарантії безпеки для України

Більшість положень документа вже погоджені з Києвом

Сполучені Штати Америки готові передати в Сенат документ із гарантіями безпеки для України на випадок завершення війни. Про це повідомляє Axios із посиланням на високопосадовця США, пише Європейська правда.

У матеріалі йдеться, що представники США та України вже погодили "більшість елементів" двосторонньої угоди, включно з гарантіям безпеки, які Київ отримає від США та Європи.

Американський високопосадовець у розмові зі ЗМІ підтвердив, що США готові надіслати гарантії безпеки до Сенату для ратифікації. Текст документу базується на статті 5 Північноатлантичного договору.

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті.

За його словами, у разі якщо Україні все ж нав’яжуть так званий "мирний план" у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності, однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії — захоплення українських територій.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Нещодавно Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану. Главред розповідав про що в них йдеться.

Президент України сказав, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%.

Пізніше ЗМІ написали, що Росія має намір домогтися внесення ключових змін до останньої версії мирного плану з припинення війни в Україні, включно з більш жорсткими обмеженнями для ЗСУ.

