Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США готові затвердити гарантії безпеки для України: що пропонує Америка

Маріна Фурман
26 грудня 2025, 18:22
117
Гарантії безпеки базуються на статті 5 Північноатлантичного договору.
США готові затвердити гарантії безпеки для України: що пропонує Америка
Америка готова ратифікувати домовленість про гарантії безпеки Україні / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • США готові передати в Сенат угоду про гарантії безпеки для України
  • Більшість положень документа вже погоджені з Києвом

Сполучені Штати Америки готові передати в Сенат документ із гарантіями безпеки для України на випадок завершення війни. Про це повідомляє Axios із посиланням на високопосадовця США, пише Європейська правда.

У матеріалі йдеться, що представники США та України вже погодили "більшість елементів" двосторонньої угоди, включно з гарантіям безпеки, які Київ отримає від США та Європи.

відео дня

Американський високопосадовець у розмові зі ЗМІ підтвердив, що США готові надіслати гарантії безпеки до Сенату для ратифікації. Текст документу базується на статті 5 Північноатлантичного договору.

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що згода України на американський "мирний план" не призведе до припинення бойових дій на фронті.

За його словами, у разі якщо Україні все ж нав’яжуть так званий "мирний план" у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності, однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії — захоплення українських територій.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план - новини за темою

Нещодавно Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану. Главред розповідав про що в них йдеться.

Президент України сказав, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%.

Пізніше ЗМІ написали, що Росія має намір домогтися внесення ключових змін до останньої версії мирного плану з припинення війни в Україні, включно з більш жорсткими обмеженнями для ЗСУ.

Інші новини:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сенат США мирні переговори гарантії безпеки Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США готові затвердити гарантії безпеки для України: що пропонує Америка

США готові затвердити гарантії безпеки для України: що пропонує Америка

18:22Світ
Відключення світла 27 грудня: коли не буде електроенергії у суботу

Відключення світла 27 грудня: коли не буде електроенергії у суботу

17:16Енергетика
Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

16:46Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

Останні новини

18:45

Гороскоп для Скорпіонів 2026: рік важливих рішень і несподіваних грошей

18:25

Новорічна ініціатива Соціального Центру "Перспектива-Оболонь" для юних оболонців новини компанії

18:22

США готові затвердити гарантії безпеки для України: що пропонує Америка

18:09

У Києві відбулася конференція про управління кадрами та технологічну трансформацію новини компанії

17:58

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 31 секунду

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокариАвто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари
17:42

На кого чекають трансформації та доленосні зміни: гороскоп на 2026 рікВідео

17:35

Що посіяти в січні на розсаду: паростки будуть найміцнішими

17:32

Перед початком фіналу "Холостяка": Тарас Цимбалюк приголомшив компанією

17:32

Від тарілки не відірватися: фантастичний рецепт салату з ананасом на Новий рік

Реклама
17:22

Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказалаВідео

17:16

Відключення світла 27 грудня: коли не буде електроенергії у суботу

16:57

"Тому що п'ю": відомий український співак розсекретив свою вагу

16:46

Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

16:24

РФ вдарила по головній трасі Харкова: горять автомобілі, там знаходилися люди

16:20

Виглядати стильно та економити: як одягатися у стилі Frugal ChicВідео

16:12

Війна - не єдина тема: Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом

15:55

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

15:50

В Україні неочікувано подешевшали популярні продукти для новорічного столу

15:14

Операція "Мідас": Міндіч вперше прокоментував справу НАБУ та згадав про Зеленського

15:10

Просто перестане заводитись: яким бензином не можна заправляти авто взимку

Реклама
15:00

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака

14:58

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідьВідео

14:57

У яких продуктах міститься багато білка: дієтологи назвали топ-9Відео

14:45

Росія готує новий масований удар по Україні: в Укренерго назвали терміни

14:12

"Це політика": Тарабарова розкрила, чому Україну "засудили" на "Дитячому Євробаченні"Відео

13:53

Чому 27 грудня не можна викидати хлібні крихти: яке церковне свято

13:45

Температура впаде ще більше: коли Україну накриє снігова хуртовина з морозами

13:26

Прикмети на Новий рік 2026: як приручити Вогняного Коня і що не можна робити

13:24

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

13:07

Забрала онкологія: зірка серіалів "Друзі" та "Доктор Хаус" помер у США

12:54

Українців чекають нові податки на електромобілі: що зміниться вже з 1 січня

12:39

Росіяни вдарили ракетою по Умані, серед постраждалих діти - перші подробиціФото

12:18

"Навряд чи стану нареченою": Марія Бурмака висловилася про свого обранця

12:00

Кремль готує пастку Трампу: яку мету насправді переслідує Путін

11:53

Коли найнебезпечніше сідати за кермо - названо точний день і час

11:51

Прорив кордону на Сумщині: в ДПСУ сказали, чи можуть росіяни піти вглиб області

11:50

Чотири країни готові ввести свої війська в Україну: в ОП назвали умову

11:36

"Гануську": Оля Цибульська заговорила про свою другу вагітність

11:29

Сарделька в лусці: Захарову висміяли за розповнілу фігуру

11:20

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Реклама
11:18

Арнольд Шварценеггер возз'єднався з эксдружиною після скандального розлучення

11:13

"Багато поранених": Денисенко потрапила під обстріл РФ на Різдво

11:08

"Повинні зважити наслідки": в РФ перейшли до погроз Польщі, що сталося

10:59

Як українською сказати "подкаблучник": названо чотири влучні фразиВідео

10:57

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

10:32

До -13 градусів, сніг і штормовий вітер: Україну накрила негодаФото

10:29

У путіністки Валерії померла дитина - що сталося

10:28

Крах стався за 100 років до навали монголів - хто насправді розвалив РусьВідео

10:24

"Копія батька": син Тіни Кароль зробив несподіваний сюрприз мамі на РіздвоВідео

10:08

Скоро почнеться пік подорожчання: ціни на один продукт досягли нової позначки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти