ЄС розглядає новий варіант підтримки України до €90 млрд - Bloomberg

Віталій Кірсанов
17 листопада 2025, 16:03
Україна повинна буде повернути позики лише в тому разі, якщо Росія погодиться відшкодувати збитки, завдані країні.
Єврокомісія пропонує три варіанти фінансування України
Єврокомісія пропонує три варіанти фінансування України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Коротко:

  • Єврокомісія пропонує три варіанти фінансування України
  • У 2026 році Україна потребуватиме щонайменше €51,6 млрд тільки на військові потреби

Європейська комісія пропонує профінансувати Україну за рахунок гранту в розмірі щонайменше 90 млрд євро (104 млрд доларів), або кредитних коштів, забезпечених боргом ЄС, якщо країни-члени блоку не зможуть затвердити план використання заморожених російських активів. Відповідні пропозиції містяться в листі президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів країн-членів блоку, повідомляє Bloomberg.

У листі до лідерів ЄС, який бачили журналісти видання, Єврокомісія пропонує три варіанти фінансування України членами блоку в 2026-2027 роках: держави-члени виділяють щонайменше 90 мільярдів євро грантів; беруть загальний борг ЄС для видачі позики; або використовують заморожені російські активи для забезпечення позики.

Згідно з документом, у 2026 році країна потребуватиме щонайменше 51,6 млрд євро тільки на військові потреби. Загалом же, за оцінками Єврокомісії, потреба України в зовнішньому фінансуванні становить 70 млрд євро на 2026 рік і 64 млрд євро на 2027 рік.

У разі згоди на пропозицію Єврокомісії фінансування України коштуватиме державам-членам від 0,16% до 0,27% ВВП.

Видання зазначає, що Єврокомісія й надалі прагне надати Україні позику з використанням майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Передбачається, що Euroclear у такому разі отримає гарантії, що будь-які претензії Росії в майбутньому будуть покриті Європою і, можливо, державами-членами.

"Україна повинна буде повернути позики лише в тому випадку, якщо Росія погодиться відшкодувати збитки, завдані країні", - нагадують журналісти.

Як Україна може знищити економіку РФ - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду заявив, що критична точка для економіки та енергетики Росії настане, але для її досягнення Україні потрібно не зупинятися в системних діях з ураження інфраструктури агресора. За його словами, одноразові точні удари дають ефект, але періодичні паузи відсувають момент економічного колапсу.

"Гра на пониження весь час подовжує терміни існування російського колоса на глиняних ногах. Зараз уже економісти заговорили про те, що за допомогою "друкарського верстата" Росія протягне не більше року. Але рік - це дуже багато, за рік ще багато води витече", - підкреслив Жданов.

Заморожені російські активи - новини за темою

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що готова дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни. Водночас Кремль наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території.

Як повідомляв Главред, ЄС планує використовувати заморожені російські активи для кредиту Україні на 140 млрд євро. Кредит буде надано траншами для оборони і бюджету, а повертати його Київ буде після закінчення війни та отримання репарацій від Росії.

Однак США відмовилися підтримувати план ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Американські чиновники пояснили рішення ризиками для ринку і не взяли на себе жодних зобов'язань. У ЄС розчаровані, адже раніше адміністрація Трампа закликала активніше задіювати російські кошти.

Читайте також:

Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні Еврокомиссия війна Росії та України Вступ України до Євросоюзу
