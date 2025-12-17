'Пробили дно': військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку

В банку визнали помилку та пообіцяли особисто доставив картку пораненому воїну.

Банк визнав інцидент неприпустимим і проводить розслідування

Картку доставлять ветерану особисто, пообіцяли внутрішні зміни

Голова НБУ Андрій Пишний висловив підтримку і взяв ситуацію під контроль

У Києві виник резонансний інцидент із пораненим військовим: 20-річному захиснику, який втратив усі кінцівки під час боїв на Харківщині, відмовили у видачі банківської картки для отримання державних виплат.

Про це повідомила командир Патронатної служби "Янголи", офіцер ЦВС 3 окрема штурмова бригада Олена "Гайка" Толкачова у Facebook.

За її словами, боєць пішов на фронт у 18 років і зазнав тяжкого поранення в районі Ізюма на Харківщині. Медичний куратор патронатної служби привезла його до відділення ПриватБанк на проспекті Берестейському, 27-А, щоб відновити банківську картку, втраченою під час бою. Однак працівник установи, діючи за процедурою, попросив узяти картку в руки та піднести її до обличчя для фото.

"У людини немає рук. Немає рук — немає картки", — зазначила Толкачова.

Вона додала, що співробітники відділення відмовилися дозволити, аби картку тримала інша особа, і запропонували єдиний варіант — оформити довіреність та видати картку на ім’я медичного куратора.

У результаті поранений військовий змушений чекати на протез руки, що може тривати місяці або навіть рік, залишаючись без належних йому коштів від держави.

На ситуацію відреагували у ПриватБанку. Прессекретар установи заявив, що інцидент є неприпустимим.

"Ситуація із неналежним наданням послуг ветерану у Києві є неприпустимою. Ми вже зʼясовуємо, як це могло статися, й особисто забезпечимо доставку всіх необхідних карток. Нам дуже шкода, що ця ситуація виникла, і проведемо внутрішню роботу, щоб унеможливити подібне у майбутньому", — сказав він.

Також відгукнувся голова Національний банк України Андрій Пишний. У коментарях він написав:

"Мені шкода це бачити. Так не має бути! І так не буде! Реакція буде, висновки також. Картку доставлю особисто", — заявив Пишний.

Наразі поранений військовий чекає на доставку картки, а у Нацбанку пообіцяли вжити всіх заходів, щоб подібні ситуації більше не повторювалися.

