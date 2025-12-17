Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Пробили дно": військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку

Руслан Іваненко
17 грудня 2025, 22:55
389
В банку визнали помилку та пообіцяли особисто доставив картку пораненому воїну.

ВСУ, карта банка
Голова НБУ відреагував на інцидент / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про головне:

  • Банк визнав інцидент неприпустимим і проводить розслідування
  • Картку доставлять ветерану особисто, пообіцяли внутрішні зміни
  • Голова НБУ Андрій Пишний висловив підтримку і взяв ситуацію під контроль

У Києві виник резонансний інцидент із пораненим військовим: 20-річному захиснику, який втратив усі кінцівки під час боїв на Харківщині, відмовили у видачі банківської картки для отримання державних виплат.

відео дня

Про це повідомила командир Патронатної служби "Янголи", офіцер ЦВС 3 окрема штурмова бригада Олена "Гайка" Толкачова у Facebook.

'Пробили дно': військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку
Фото: t.me/olenatolkachova/641

За її словами, боєць пішов на фронт у 18 років і зазнав тяжкого поранення в районі Ізюма на Харківщині. Медичний куратор патронатної служби привезла його до відділення ПриватБанк на проспекті Берестейському, 27-А, щоб відновити банківську картку, втраченою під час бою. Однак працівник установи, діючи за процедурою, попросив узяти картку в руки та піднести її до обличчя для фото.

"У людини немає рук. Немає рук — немає картки", — зазначила Толкачова.

Вона додала, що співробітники відділення відмовилися дозволити, аби картку тримала інша особа, і запропонували єдиний варіант — оформити довіреність та видати картку на ім’я медичного куратора.

У результаті поранений військовий змушений чекати на протез руки, що може тривати місяці або навіть рік, залишаючись без належних йому коштів від держави.

На ситуацію відреагували у ПриватБанку. Прессекретар установи заявив, що інцидент є неприпустимим.

"Ситуація із неналежним наданням послуг ветерану у Києві є неприпустимою. Ми вже зʼясовуємо, як це могло статися, й особисто забезпечимо доставку всіх необхідних карток. Нам дуже шкода, що ця ситуація виникла, і проведемо внутрішню роботу, щоб унеможливити подібне у майбутньому", — сказав він.

'Пробили дно': військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку
Фото: Скріншот

Також відгукнувся голова Національний банк України Андрій Пишний. У коментарях він написав:

"Мені шкода це бачити. Так не має бути! І так не буде! Реакція буде, висновки також. Картку доставлю особисто", — заявив Пишний.

'Пробили дно': військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку
Фото: Скріншот

Наразі поранений військовий чекає на доставку картки, а у Нацбанку пообіцяли вжити всіх заходів, щоб подібні ситуації більше не повторювалися.

'Пробили дно': військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку
Фото: Скріншот

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, але натякнув, що їхня кількість буде дуже обмеженою.

Крім того, навіть у разі згоди Росії на так зване різдвяне перемир’я воно не мало б практичного значення на фронті, адже окупаційні війська ніколи не дотримуються взятих на себе зобов’язань.

Запропонована США модель мирної угоди, що передбачає створення "демілітаризованої зони" на Донбасі, несе ризики повторення помилок Будапештського меморандуму та не гарантує Україні жодної реальної безпеки. Про це в інтерв’ю виданню УП заявив народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Роман Костенко.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Україна новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна під атакою "Шахедів": у великих містах уже пролунали вибухи, що відомо

Україна під атакою "Шахедів": у великих містах уже пролунали вибухи, що відомо

23:52Війна
"Пробили дно": військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку

"Пробили дно": військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку

22:55Україна
Київ та область 18 грудня: ДТЕК оприлюднив нові графіки відключення світла

Київ та область 18 грудня: ДТЕК оприлюднив нові графіки відключення світла

21:14Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

"Понад 60 опіків": відомій акторці понівечили обличчя невинною процедурою

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

"Взяв пакет зі сміттям": Козловський розкрив, як розплачувався з Кондратюком

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

П’ятьох знаків зодіаку чекає найуспішніший день у житті – список везунчиків

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

Останні новини

23:53

Ноги перестануть мерзнути взимку: 6 простих методів утеплити взуття

23:52

Україна під атакою "Шахедів": у великих містах уже пролунали вибухи, що відомо

22:55

"Пробили дно": військовому з ампутаціями рук і ніг відмовили у видачі картки у банку

21:53

Про таке попереджала Біблія: вода в Перській затоці стала криваво-червоноюВідео

21:51

Башти, шпилі та вузька вулиця: як хотіли перебудувати Хрещатик у 1944 році (фото)

Лукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тількиЛукашенко живе у дикому страху: Санніков – про угоди, на які може піти Білорусь із Трампом і не тільки
21:24

Рисова вода для волосся: чи така вона корисна, щоб відростити шевелюру

21:14

Київ та область 18 грудня: ДТЕК оприлюднив нові графіки відключення світлаФото

21:01

Досвідчений стиліст назвав 5 буденних звичок, які поступово "вбивають" ваше волосся

20:59

Сенат США ухвалив рішення щодо військової допомоги Україні - що пропонується

Реклама
20:38

Посмішка буде сяючою: лише два продукти миттєво зроблять зуби білішими

20:29

Костюк готує "Динамо" до матчу з "Ноа" і анонсував перші перестановки в складі

20:20

Із 64 у 40: неймовірне перевтілення українки

19:42

"Маячня і здача територій": Костенко про ідею США щодо "демілітаризації" Донбасу

19:33

Щоб уникнути сварок: священник сказав, чи може чоловік стригти дружинуВідео

19:26

Гортензія "не пробачить": яка зимова маніпуляція може "вбити" бутониВідео

19:16

Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує КремльВідео

19:13

"Не тягне": популярний російський комік кидає сцену через стан здоров'я

19:10

Які "чотири карти" від України на столі мирних переговорівПогляд

19:00

Як зробити кислі мандарини солодкими: дуже прості способиВідео

18:58

"Найгірша ситуація для України": українців попередили про новий етап у війніВідео

Реклама
18:54

Частину областей України оминуть відключення світла - графіки на 18 грудня

18:52

Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

18:47

Пенсія під загрозою: що потрібно зробити українцям, щоб не залишитися без грошей

18:46

Удар не по нікотину, а по держбюджету – законопроект#14410-д знизить податкові надходження на 25 млрд. грн.

18:14

Роздратують Вогняного Коня: що не можна дарувати на Новий рік 2026

17:59

ЗМІ: очільницю ВАКС Віру Михайленко підозрюють у прикриванні брата від реального тюремного строку

17:55

Партія "Слуга народу" обрала нового голову - що про нього відомо

17:50

Більше 90 років називалося на честь комдива-бандита СРСР - що це за місто УкраїниВідео

17:34

В Києві знайшли унікальний символ часів Київської Русі - чому він перевернутийВідео

17:28

Укренерго більше не вказує кількість черг відключень світла: експерт назвав причину

17:27

Нічний тариф з 1 січня: чи зміниться ціна електроенергії для українців

17:12

Ребус для людей з орлиним зором: знайдіть полуницю серед кавунів за 15 секунд

16:50

"Мені дуже боляче": Марта Адамчук відверто заговорила про трагедію

16:48

Наближений до Трампа пастор Бернс висловився про корупцію в Україні та жінку-президента

16:34

У Росії знову заявили про окупацію Куп'янська - в РНБО пояснили, що відбувається

16:33

Долар різко злетів, а євро відійшов від рекорду: курс валют на 18 грудня

16:24

Коли авто з "мигалками" можна не пропускати: водіям назвали три випадкиВідео

16:22

Два українські фільми увійшли до короткого списку "Оскара": що це за кінострічкиВідео

16:15

Яким знакам зодіаку Молодик 20 грудня принесе фінансовий успіх: 3 щасливчики

16:12

РФ закінчує підготовку до нового масованого удару по Україні - куди та чим битиме

Реклама
16:01

"Буде сауна": відома акторка розкрила, як проходив кастинг у "ВІА Гру"

15:40

Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвавВідео

15:29

"Непростий час": після похорону Степана Гіги його родина оприлюднила заяву

15:27

Народжені для зв'язку з вищими світами: чотири дати народження з містичною аурою

15:00

Це економічний самопідрив: політолог про ризики прийняття законопроєкту №14110Д

15:00

Масовані атаки на Київ: боєць ППО розкрив ключову проблему оборони столиці

14:49

Путін обіцяє не нападати НАТО, але в Міноборони проговорилися про реальні плани РФВідео

14:32

Більше шкоди, ніж користі: які частини курки краще не їсти

14:25

Українців закликали терміново купити новий віник: народне повір'я на 18 грудня

14:24

На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня - яка причина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти