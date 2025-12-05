США закликали країни ЄС блокувати фінансову допомогу Україні - деталі від Bloomberg

США закликали утриматися від використання заморожених активів РФ, наполягаючи, що ці кошти мають стати інструментом для майбутньої мирної угоди.

США закликали ЄС блокувати рішення щодо заморожених активів РФ

Про що йдеться у матеріалі Bloomberg:

США намагаються вплинути на країни ЄС, щоб Україна не отримала "репараційний кредит"

Американці наполягають, що ці кошти не можуть бути використані на продовження війни

США звернулися до країн ЄС із проханням не приймати рішення щодо використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів, ознайомлених із ситуацією.

Американські представники переконували країни ЄС, що ці кошти мають стати інструментом забезпечення майбутньої мирної угоди між Києвом і Москвою, а не джерелом фінансування продовження війни.

"Цього тижня ЄС висунув пропозицію використовувати заморожені активи для забезпечення кредиту в розмірі 90 млрд євро (105 млрд доларів) для покриття економічних і військових потреб України на найближчі два роки. На території ЄС заморожено російських активів на суму близько 210 млрд євро, і з 2028 року можна буде використовувати ще більше", - йдеться у матеріалі.

Держдеп США не надав відповіді на запит щодо коментаря.

У матеріалі зазначається, що переговори щодо використання заморожених російських активів тривають у вирішальний для України момент — США посилюють тиск на Київ у питанні потенційної, можливо невигідної, мирної угоди. На початку наступного року Україна може залишитися без фінансової підтримки, адже адміністрація Дональда Трампа згорнула більшість допомоги, переклавши фінансову відповідальність на Європу.

Крім того, у Вашингтоні розглядають російські активи як елемент власних пропозицій щодо мирного врегулювання і пропонують спрямувати їх на післявоєнні інвестиції під керівництвом США.

Усередині ЄС також існують розбіжності щодо плану використання активів. Зокрема, проти виступає Бельгія, де зберігається основна частина коштів. До опонентів плану долучилися Угорщина та Словаччина — остання заявила, що не підтримає ініціативи, пов’язані з військовою допомогою Україні. Для ухвалення рішення потрібна кваліфікована більшість членів ЄС.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уряд Бельгії на чолі з Бартом Альбертом Ліліаном де Вевером непублічно звинувачують у тому, що він приховує інформацію про те, як розпоряджається податковими надходженнями від заморожених російських активів. П’ятеро європейських дипломатів вважають, що Брюссель навмисно гальмує механізм "репараційної позики" для України.

ЄС переніс ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів для підтримки України до грудня, повідомив Bloomberg.

Єврокомісія пропонує профінансувати Україну або грантом щонайменше на 90 млрд євро (104 млрд доларів), або кредитами, забезпеченими борговими зобов’язаннями ЄС, якщо держави-члени не зможуть погодити механізм використання заморожених російських коштів. Ці пропозиції викладені в листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів країн ЄС.

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків.

