Євросоюз безстроково заморозив російські активи: розкрито деталі важливого рішення

Інна Ковенько
12 грудня 2025, 20:56
Таким чином, у ЄС усунули ризик того що Угорщина чи Словаччина зірве цей процес, проголосувавши "проти" і змусивши Євросоюз повернути кошти Кремлю.
ЄС погодився заморозити російські активи на невизначений термін
ЄС погодився заморозити російські активи на невизначений термін / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Коротко:

  • ЄС безстроково заморозив €210 млрд активів російського центробанку
  • У 2026-2027 роках Україна має отримати €165 млрд кредиту як аванс репарацій
  • 18 грудня лідери ЄС зустрінуться, щоб фіналізувати деталі репараційного кредиту

ЄС у п’ятницю, 12 грудня, погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі.

Відтак, це усунуває значну перешкоду використання цих коштів для допомоги Україні, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що це стало першим великим кроком, адже раніше рішення про заморожування доводилося поновлювати кожні шість місяців, що створювало ризик його блокування Угорщиною чи Словаччиною.

Безстрокове замороження має переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання російських коштів для надання Україні кредиту обсягом до €165 млрд для покриття бюджетних потреб у 2026−2027 роках.

Україна поверне кредит лише після того, як Росія компенсує збитки від війни, що фактично перетворює його на аванс майбутніх репарацій.

Лідери ЄС мають зустрітися 18 грудня, щоб узгодити деталі репараційного механізму та надати гарантії Бельгії, аби вона не залишилася сама оплачувати можливий рахунок у разі успішного позову Москви.

Перед цим президент України Володимир Зеленський відвідає Берлін для переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Також до них приєднаються інші лідери Європи, ЄС та НАТО.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення щодо безстрокового замороження російських активів.

"‎Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити замороження російських суверенних активів. Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: доки триває ця жорстока агресивна війна, витрати для Росії зростатимуть"‎, - йдеться у повідомленні.

Заморожені активи РФ - останні новини

Як писав Главред, раніше повідомлялось, що угода про розблокування заморожених російських активів у Європі на суму до 100 мільярдів фунтів стерлінгів для допомоги Україні буде досягнута всього за кілька днів. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, переговори про припинення війни досягли "критичної стадії".

Нагадаємо, 8 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Після зустрічі на сайті британської заяви було опубліковано заяву, в якій йдеться про те, що всі лідери погодилася, що зараз критичний момент. Тому необхідно продовжувати нарощувати підтримку України та економічний тиск на главу Кремля Володимира Путіна, щоб покласти край війні.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

війна в Україні репарації
