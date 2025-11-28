Для України кошти блокують: в ЄС починають підозрювати одну країну в обмані

Чиновники європейської країни стверджують, що діють абсолютно законно.

В ЄС вважають, що Бельгія може спеціально блокувати передачу російських активів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В ЄС підозрюють Бельгію в неправомірному збагаченні на заморожених активах РФ

Прослідкувати, чи виконує Брюссель свої зобов'язання, дуже тяжко

У Бельгії заперечують усі звинувачення

Уряд Бельгії на чолі з Бартом Альбертом Ліліаном де Вевером непублічно звинувачують у тому, що він не розкриває своїх дій щодо податкових доходів від заморожених російських активів. П'ять дипломатів з країн ЄС переконані, що Бельгія спеціально блокує схему з "репараційною позикою" Україні.

Як пише Politico, таким чином країна може переслідувати другорядну мету, утримуючи кошти у своїй юрисдикції, оскільки податки від них надходять до національного бюджету країни.

Бельгія порушує міжнародне зобов'язання

Минулого року було ухвалене рішення про те, що Бельгія має розкрити інформацію про те, що вона робить з податками від заморожених росактивів. Однак дотепер визначити, чи виконує Брюссель повною мірою свої зобов'язання перед Києвом, неможливо.

Брюссель заперечує звинувачення

У Бельгії заявили, що нічого неправомірного не відбувається. Там кажуть, що всі податки, отримані від російських резервів були "спрямовані" Україні.

"Бельгійський уряд зобов'язався виділити всі доходи від корпоративного податку з процентного доходу від заморожених активів Росії в Euroclear на підтримку України. На 2025 рік ці доходи наразі оцінюються приблизно в 1 млрд євро", – наголосив один із посадовців країни.

Сам прем'єр Бельгії Барт де Вевер за інформацією Euractiv, заявив, що план ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.

Зокрема він вважає, що схема є "принципово неправильною" і може поставити Бельгію у вразливе становище. На його думку, також поспішне впровадження схеми з активами може завадити мирним переговорам між Україною та Росією.

"Поспішне впровадження запропонованої схеми репараційних позик матиме побічний ефект: ми, як ЄС, фактично перешкоджатимемо досягненню остаточної мирної угоди", – стверджує він.

Заморожені російські активи - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що західні партнери України від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії заморозили близько 300 мільярдів доларів активів Центробанку РФ. Тепер Україна може отримати ці кошти, більша частина яких зберігається в Бельгії, на оборону та покриття дефіциту у держбюджеті без прямої конфіскації російських активів.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз до грудня відклав ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

Напередодні Європейська комісія пропонувала профінансувати Україну за рахунок гранту в розмірі щонайменше 90 млрд євро, або кредитних коштів, забезпечених боргом ЄС, якщо країни-члени блоку не зможуть затвердити план використання заморожених російських активів.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

