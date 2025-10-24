Рус
ЄС відклав виділення 140 млрд євро Україні через страх однієї країни - Bloomberg

Руслана Заклінська
24 жовтня 2025, 00:25
Одна із країн ЄС зажадала отримати більш конкретні гарантії.
ЄС відклав рішення про російські активи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Коротко:

  • ЄС відклав до грудня рішення про використання заморожених активів РФ
  • Причина – Бельгія хоче гарантій
  • Остаточне рішення планують ухвалити до кінця року

Європейський Союз до грудня відклав ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Про це повідомило видання Bloomberg.

Очікувалося, що рішення про використання 140 млрд євро заморожених активів Центрального банку Росії може бути затверджене раніше, проте процес відтермінували до грудня.

Затримка пов’язана із позицією Бельгії, де зберігається значна частина заморожених активів РФ. Країна хоче бути впевненою, що не нестиме відповідальність за можливі ризики, пов’язані з кредитами на суму близько 140 млрд євро, які планують наданти Україні.

Джерела Bloomberg повідомляють, що лідери країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проханням підготувати кілька варіантів вирішення цього питання. Їх планують розглянути на наступному саміті Євросоюзу.

Як зазначили співрозмовники видання, "мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця року".

Як Україна може знищити економіку РФ - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду заявив, що критична точка для економіки та енергетики Росії настане, але для її досягнення Україні потрібно не зупинятися в системних діях по ураженню інфраструктури агресора. За його словами, одноразові влучні удари дають ефект, але періодичні паузи відсувають момент економічного колапсу.

"Гра на пониження весь час продовжує терміни існування російського колоса на глиняних ногах. Зараз уже економісти заговорили про те, що за допомогою "друкарського верстата" Росія протягне не більше року. Але рік - це дуже багато, за рік ще багато води витече", - підкреслив Жданов.

Заморожені російські активи - новини за темою

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що готова дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни. Водночас Кремль наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території.

Як повідомляв Главред, ЄС планує використати заморожені російські активи для кредиту Україні на 140 млрд євро. Кредит буде наданий траншами для оборони та бюджету, а повертати його Київ буде після закінчення війни та отримання репарацій від Росії.

Проте США відмовилися підтримувати план ЄС із використання заморожених російських активів для фінансування України. Американські чиновники пояснили рішення ризиками для ринку та не взяли на себе жодних зобов’язань. У ЄС розчаровані, адже раніше адміністрація Трампа закликала активніше задіювати російські кошти.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

