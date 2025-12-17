Рус
Україну атакували "Шахеди": у великих містах пролунали вибухи, що відомо

Руслан Іваненко
17 грудня 2025, 23:52оновлено 18 грудня, 01:26
Увечері 17 грудня російські війська знову застосували ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" по території України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Кривий Ріг

У Кривому Розі зафіксовані влучання у житлові райони міста. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією, є двоє поранених — чоловік 58 років та жінка 67 років, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він зазначив, що рятувальники проводять гасіння пожеж, а штаб допомоги людям розгорнуто у найближчій школі. Будівельні матеріали із матеріального резерву міста будуть доставлені приблизно за годину.

Одеса

В Одесі внаслідок атаки пошкоджено скління дев’ятиповерхового житлового будинку та освітнього закладу в Одеському районі. Загоряння не зафіксовано, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

За інформацією очільника ОВА, постраждали сім осіб: шістьом надали допомогу на місці, ще одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики продовжують надавати необхідну допомогу.

Черкаси

У Черкасах пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного". У різних районах міста зафіксовано перебої з електропостачанням.

Інформацію підтвердив і голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець. За його словами, місто зазнало дронової атаки.

"Є пошкодження інфраструктури, всі відповідні служби працюють на місцях. Загроза досі залишається", — йдеться у його повідомленні.

Сумщина

Як повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров, окупанти атакували Сумську громаду двома ударними БпЛА.Внаслідок влучання у Ковпаківському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру — вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях.

Попередньо загиблих немає. Щонайменше одна людина постраждала, їй надають необхідну медичну допомогу.Усі наслідки уточнюються.

Новина доповнюється . . . . . .

Більше шкоди, ніж користі: які частини курки краще не їсти

