Українцям загрожує подорожчання комуналки: у Раді розповіли коли

Держава визнає, що чинні тарифи не покривають витрат і створюють хронічний дефіцит коштів.

https://glavred.net/economics/ukraincam-grozit-podorozhanie-kommunalki-v-rade-rasskazali-kogda-10725095.html Посилання скопійоване

Уряд планує змінювати тарифну політику поетапно / Колаж Главред

Коротко:

Тарифи на газ, тепло й світло можуть зрости

Перегляд цін пов’язаний із вимогами МВФ

Нинішні тарифи не покривають реальні витрати

В Україні після завершення війни може відбутися перегляд тарифів на комунальні послуги — зокрема на газ, тепло та електроенергію для населення. Такий крок пов’язаний із вимогами Міжнародного валютного фонду, від співпраці з яким залежить отримання фінансової підтримки для держави.

Позиція урядового експерта

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Жупанин в етері свого YouTube-каналу. За його словами, нинішні тарифи не покривають реальних витрат на виробництво та постачання енергії, що створює системний дефіцит коштів у галузі.

відео дня

Він наголосив, що уряд до середини 2026 року має підготувати поетапний план відмови від спеціальних цін для населення.

"Таке відчуття, що нас дотиснуть. Це потрібно всім розуміти. Нас дотиснуть, тобто ми відмовимося від спеццін на газ, на тепло, на електроенергію для населення", — сказав Жупанин.

При цьому підкреслюється, що реалізація переходу до ринкових тарифів планується лише після завершення бойових дій, а наразі жодних офіційних рішень щодо негайного підвищення цін не ухвалено.

Ситуація в енергетиці

Схожу позицію озвучив і директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він зазначив, що фінансова ситуація в енергосекторі критична, а борги вже досягли значних масштабів.

"Розбита і пошкоджена значна частина обладнання. Вона війну переживе, а довго не проживе. У тому числі розподільчі мережі треба буде терміново оновлювати. А за що? За які гроші? Тому або ми перейдемо до ринкових цін, або в нас буде дуже обмежений доступ до ключових інфраструктурних благ", — наголосив експерт.

Таким чином, питання тарифів після війни залишається відкритим, однак експерти сходяться на думці, що без реформування цінової політики стабільна робота енергосистеми опиниться під загрозою.

Як зекономити на електриці / Інфографіка: Главред

Прогноз держбюджету 2026

За оцінкою експерта з соціальної політики Андрія Павловського, у проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги у разі скорочення державної допомоги населенню.

За його словами, вартість газу може зрости на 15%, а електроенергії — на 20%, тоді як видатки на житлові субсидії планують зменшити приблизно на 7,2%.

Павловський підкреслює, що такі зміни можуть значно вплинути на фінансове навантаження на домогосподарства, особливо для малозабезпечених сімей, і потребують ретельного обґрунтування з боку уряду.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з нового року більшість українських родин, які користуються послугами "Нафтогазу", продовжать отримувати газ за незмінним тарифом - 7,96 грн за кубометр.

Крім того, деякі українці пенсійного віку можуть не лише отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг, а й повністю звільнитися від них. Такі пільги передбачені для осіб, які раніше працювали у державних чи комунальних установах, зокрема в соціальній, освітній або медичній сферах.

Також у 2026 році українців очікує оновлена система тарифів на електроенергію — уряд залишає один базовий тариф, але розширює можливості економії завдяки спеціальним та пільговим опціям.

Читайте також:

Про персону: Андрій Жупанин Андрій Жупанин - український юрист, політик. Народний депутат України IX скликання, партія "Слуга народу". Автор і ведучий власного YouTube-каналу "Андрій Жупанин", створеного для популяризації української енергетики, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред