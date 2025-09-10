'Напад на одну з країн НАТО': названо приховану ціль військових навчань РФ

Головне із заяви військового оглядача:
- Військові навчання РФ в Білорусі мають елемент залякування та бойової підготовки
- Напад на одну з країн НАТО обговорюють постійно
- Велика війна піде не на користь Росії
Країна-агресор Росія продовжує лякати своїми військовими навчаннями "Захід-2025", які відбудуться у Білорусі. Однак вони, ймовірно, не стануть новим поштовхом для посилення війни в Україні. Про це заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу.
За його словами, у лютому 2022 року все було по-іншому. Тоді Росія зібрала великі сили, продумала логістичні шляхи, конфігурація була наступальною.
На його думку, ці навчання мають елемент залякування та бойової підготовки.
"Напад на одну з країн НАТО є головним питанням у порядку денному. Його обговорюють постійно. Але варто розуміти, що ціль таких дій не вартує витрачених ресурсів. Адже локальний конфлікт може призвести до великої війни, яка не на користь Росії", - каже Шарп.
Він наголосив, що напасти на країни НАТО, коли всі сили спрямовані на війну в Україні, – нерозумно. Крім того, Альянс значно сильніший і має ядерну зброю.
"Росія не готова навіть до війни, яка йде з Україною, не кажучи вже про НАТО. Але це не скасовує того, що навколо панує атмосфера "холодної війни", гібридних диверсій, напруження", - підкреслює військовий оглядач.
Чого чекати від військових навчань "Захід-2025"
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", які відбудуться 12-16 вересня, не становлять загрози для України та інших країн.
Він також додав, що не виключено, що провокації під час цих навчань цілком можливі.
Військові навчання в Білорусі - що відомо
Як повідомляв Главред, 31 серпня в Білорусі стартували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) під назвами "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" і "Ешелон-2025", що передбачають, зокрема, відпрацювання застосування ядерної зброї.
Керівник ГУР Кирило Буданов говорив, що під час навчань в Білорусі росіяни будуть розігрувати елементи майбутньої війни поза межами України. Перш з все мова йде про країни Балтії. Вони потраплять під серйозний тиск.
Водночас, глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Україна спостерігає за спільними навчаннями країни-окупанта Росії та Білорусі. Київ розуміє, скільки росіян зосереджено в білоруській республіці, на сьогодні військових загроз звідти немає.
Читайте також:
- "Акт війни": в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу
- Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу
- Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки
Про персону: Давид Шарп
Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач.
Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем.
Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред