Білорусь під прицілом: Жданов розкрив імовірні завдання перед ЗСУ

Олег Жданов не виключив, що провокації під час навчань "Запад-2025" цілком можливі.

Олег Жданов спрогнозував сценарій навчань РФ і Білорусі / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Важливе із заяв Жданова:

Цього року ці навчання не становлять загрози для України

Провокації під час навчань "Захід-2025" цілком можливі

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", які відбудуться 12-16 вересня.

"У принципі, цього року ці навчання не становлять загрози для України та інших країн, тому що задіяна незначна чисельність особового складу з різних країн ОДКБ. Однак, щоб роздмухати значущість цих навчань і налякати НАТО і не тільки, російське керівництво включило до програми відпрацювання питань планування і нанесення ядерних ударів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Серед іншого експерт зазначає, що це має послужити підтвердженням того, що Росія таки передасть диктатору Олександру Лукашенку ядерні боєзаряди, що є єдиним більш-менш серйозним елементом цих навчань.

Водночас він не виключив, що провокації під час навчань "Захід-2025" цілком можливі.

"Тут усе залежить від нашого військово-політичного керівництва. Якщо буде спроба провокацій, відразу має бути завдано удару по Мозирському нафтопереробному заводу. У всякому разі, потрібно оголосити, що Україна готова завдати удару по нафтогазовій інфраструктурі Білорусі в разі провокацій з білоруської території. А в Білорусі з дронами справи йдуть взагалі ніяк, там тільки починають розвивати цей напрямок. Відповідно, таке попередження з нашого боку для Білорусі буде стовідсотковим стимулом, щоб не допустити провокацій у період навчань", - переконаний він.

Співрозмовник не виключив, що Росія навчаннями "Захід-2025" намагається створити видимість ілюзії "тримайте мене семеро, інакше я його буду бити".

"Весь світ дивиться на Росію і бачить, що вона не може впоратися з Україною. Тому росіянам так важливо показати, що вони круті, що у них нові методики ведення бойових дій і нові зразки озброєнь, що вони сильні і можуть перемогти всіх. Адже всі дивляться на Росію і запитують, де ж її успіхи, Москва ж говорила, що до кінця літа Донбас буде під контролем Росії, що будуть "звільнені" Херсонська і Запорізька області. У Росії стрімко падає престиж, і навчання "Захід-2025" їй необхідні як спроба врятувати ситуацію", - додав Жданов.

Імовірність наступу з Білорусі: думка експерта

Військовий аналітик, полковник запасу Збройних сил України та інструктор-пілот Роман Світан висловився щодо можливого нового наступу російської армії з території Білорусі.

На його думку, масштабний наступ, подібний до подій 2022 року, малоймовірний - для проведення такої операції недостатньо 40-50 тисяч військовослужбовців. Експерт також зазначив, що варіант атаки на Київ з боку Білорусі в нинішніх умовах практично виключений.

Нагадаємо, у Білорусі раніше проходили військові навчання біля українського кордону під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. Навчання включали прийом військовозобов'язаних, відновлення навичок командного складу та підготовку військових до виконання завдань разом з інженерними підрозділами.

Також білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил на прикордонну територію з Україною, де вони перебували до вересня-жовтня 2024 року. Загальна чисельність перекинутих підрозділів - близько 1500 осіб. Однак наразі ці сили не становлять загрози для України.

Як повідомляв Главред, у Білорусі створено близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових і "вагнерівців". Ці підрозділи можуть використовувати для підтримки російських військ.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

