Будуть залучати ядерну зброю - в Білорусі почались військові навчання ОДКБ

У Білорусі почались масштабні навчання ОДКБ під час яких відпрацьовують, зокрема, сценарії застосування ядерної зброї, зазначили в Генштабі країни.

https://glavred.net/world/budut-privlekat-yadernoe-oruzhie-v-belarusi-nachalis-voennye-ucheniya-odkb-10694336.html Посилання скопійоване

В Білорусі почались військові навчання ОДКБ - чого чекати / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, ОДКБ

Про що йдеться у матеріалі:

В Білорусі почались навчання військ ОДКБ

Навчання було перенесено вглиб Білорусі

В рамках навчань буде відпрацьовано застосування ядерної зброї

31 серпня в Білорусі стартували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) під назвами "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" і "Ешелон-2025", що передбачають, зокрема, відпрацювання застосування ядерної зброї. Про це повідомляє DW.

Що відомо про навчання ОДКБ в Білорусі

Повідомляється, що У них беруть участь понад 2000 військовослужбовців із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.

відео дня

У ході маневрів задіяно близько 450 одиниць озброєння і техніки, серед них 9 літаків і гелікоптерів, а також понад 70 безпілотників різних типів.

За розпорядженням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка навчання перенесли глибше на територію країни.

"Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували в різного роду інсинуаціях і можливих провокаціях", - вказує начальник білоруського Генштабу генерал-майора Павло Муравейко.

Чи будуть застосовувати ядерну зброю в рамках навчань

Як повідомив Муравейко, одним із елементів буде відпрацювання планування застосування ядерної зброї, хоча сама зброя задіяна не буде. Він підкреслив, що застосування такого арсеналу несе глобальну загрозу, однак саме процес планування вивчатиметься на навчаннях.

/ Інфографіка: Главред

Чи є загроза наступу РФ на сусідні країни - думка експерта

Як писав Главред, підготовка до спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" викликає значний інтерес, однак наразі на території Білорусі відсутні необхідні сили й засоби для створення ударного угруповання, здатного становити реальну загрозу для Литви чи Польщі. Теоретично прорив через Сувальський коридор у напрямку Калінінградської області можливий, але поки що немає потрібного накопичення ресурсів.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підкреслив, що Білорусь і надалі лишається територією, з якої Росія може спробувати пробитися до Калінінграда. Водночас він зауважив, що Білорусь фактично не є самостійною державою. Якщо Путін вирішить створити буферну зону до Калінінградської області, він зможе змусити Лукашенка піти на цей крок, адже чинити опір безкінечно той не здатний.

"Отже, загроза є як для країн Скандинавії, так і для країн Балтії, а також Польщі. Але зараз ресурсів, потрібних для проведення такої операції, поблизу названих країн немає – їх там мінімум. Щойно почнеться накопичення, це одразу ж приверне увагу", - резюмував він.

Навчання ОДКБ в Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у найближчі тижні очікується серйозне інформаційне загострення, спричинене проведенням російсько-білоруських навчань "Захід-2025". Про це повідомив керівник ГУР Кирило Буданов.

За словами заступника начальника ГУР МОУ генерал-майора Вадима Скібіцького, Мінськ прагне зберегти контакти із західними країнами, тому не зацікавлений у втягуванні у війну, і Лукашенко намагається дотримуватися саме такої лінії поведінки.

Водночас Україна уважно стежить за спільними навчаннями Росії та Білорусі. Як наголосив глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Київ усвідомлює масштаби російської військової присутності на білоруській території, але наразі безпосередньої загрози звідти немає.

Інші новини:

Про джерело: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред