'Сприймається як серйозна проблема': Буданов - про військові навчання в Білорусі

Найближчими тижнями може відбутися шалена хвиля інформаційного загострення. Це буде пов'язане з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025". Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов, цитує "Новини.LIVE".

Хвиля нагнітання буде посилюватись вже близько до 12 вересня. 90% вкидів будуть російськими.

"Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків, це теж треба розуміти ... Це теж треба пам'ятати нам всім добре. І буде нагнітатися істерія",– пояснив очільник української розвідки.

Росіяни будуть розігрувати елементи майбутньої війни поза межами України. Перш з все мова йде про країни Балтії. Вони потраплять під серйозний тиск.

"Тобто там же ж кажуть про Україну тільки в контексті, що це може нести загрозу. А в основному вони (росіяни – 24 Канал) прямо кажуть, що от ми біля кордонів балтійських країн, тут зараз розгорнемо (військових – 24 Канал) і всі побачать нашу силу. В тому-то і є проблема, що тут вже почалася когнітивна функція, почала працювати. Ніхто не сприймає ці маневри як маневри, їх сприймає як якусь серйозну проблему", – резюмував Буданов.

Як повідомляв Главред, у Державній прикордонній службі України раніше заявили, що у вересні загроза з Білорусі зростатиме на тлі російсько-білоруських навчань. Поки що на кордоні скупчення ворожих військ не фіксується.

Білорусь не збирається робити жодних кроків проти України, Лукашенко проти, сказав начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Але потрібно зберігати пильність, щоб уникнути несподіванок.

У Білорусі з'явилася техніка із загадковими знаками у вигляді квадратів, що вказує на пересування там російських військових. У ЦПД при РНБО наголосили, що військових загроз Україні наразі немає.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

