Навчання Росії та Білорусі: у Зеленського зробили заяву

Андрій Ганчук
11 серпня 2025, 17:40
Україна стежить за російсько-білоруськими маневрами і розуміє, що відбувається, сказав Андрій Коваленко.
Військової загрози з Білорусі поки що немає - РНБО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 4-та ОТБр

Головне:

  • Україна спостерігає за навчаннями РФ і Білорусі
  • Київ розуміє, скільки військових у Білорусі
  • Поки що загрози для України немає

Україна спостерігає за спільними навчаннями країни-окупанта Росії та Білорусі. Київ розуміє, скільки росіян зосереджено в білоруській республіці, на сьогодні військових загроз звідти немає. Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Ситуація навколо навчань у Білорусі під контролем

Як повідомив він у своєму Telegram-каналі, ситуація навколо навчань Захід-2025 у Білорусі під контролем.

"Бачимо, скільки російських військових там реально, розуміємо все, що відбувається. Станом на сьогодні військових загроз для України звідти немає", - зазначив Коваленко.

Також Андрій Коваленко наголосив, що Росія має намір "інформаційно качати" цю тему.

Що відомо про навчання Захід-2025

Навчання Захід-2025 - спільні російсько-білоруські військові навчання, які заплановані на вересень. Очікується, що в них візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін говорив, що основні маневри, мовляв, перенесені вглиб білоруської території від західних кордонів для "зниження напруженості в регіоні".

Як повідомляв Главред, у Державній прикордонній службі України раніше заявили, що у вересні загроза з Білорусі зростатиме на тлі російсько-білоруських навчань. Поки що на кордоні скупчення ворожих військ не фіксується.

Білорусь не збирається робити жодних кроків проти України, Лукашенко проти, сказав начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Але потрібно зберігати пильність, щоб уникнути несподіванок.

У Білорусі з'явилася техніка із загадковими знаками у вигляді квадратів, що вказує на пересування там російських військових. У ЦПД при РНБО наголосили, що військових загроз Україні наразі немає.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

