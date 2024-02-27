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"Наївна" Європа повинна витрачати більше коштів на стримування РФ - прем'єрка Данії

Анна Ярославська
27 лютого 2024, 09:59
Метте Фредеріксен закликала європейські країни уникати помилок 1930-х років і "активізувати і розширити" свою оборонну промисловість.
Метте Фредеріксен, Путін, ВСУ
Метте Фредеріксен вважає, що Путін навряд чи зупиниться на Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна - лише "перша мета" країни-агресора РФ. За її словами, Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і зниження податків, щоб стримати РФ за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони і безпеки. Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times.

Фредеріксен назвала Європу "наївною" та закликала уникати помилок 1930-х років та "активізувати і розширити" свою оборонну промисловість.

"За свободу доводиться платити. З європейської точки зору ми повинні визнати, що ми не використали достатньо грошей на власну оборону і безпеку", — сказала прем'єрка Данії.

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За її словами, після закінчення холодної війни на початку 1990-х років Данія та інші країни скоротили військові бюджети.

"Нам потрібно почати розмову про те, що якщо світ змінюється в тому напрямку, в якому я думаю, що він буде змінюватися, то ви не зможете витратити ні пенні, ні долар, ні эвро, ні крону двічі", - сказала політик.

Financial Times зазначає, що слова Фредеріксен звучать на тлі попереджень про те, що РФ може атакувати країну НАТО впродовж декількох років. Крім того, зауваження прем'єр-міністра Данії мають значення і в зв'язку з тим, що про неї говорили і як про можливого майбутнього главу НАТО і рекламували її як потенційного наступника Шарля Мішеля на посаді президента Європейської Ради. Вона також є одним із найзатятіших прихильників України.

"Я бачу більш агресивну Росію у всіх аспектах, не лише в Україні. І я думаю, нам слід запитати себе: чи є це кінцевою метою РФ? ( ... ) Після двох років повномасштабного вторгнення не можна говорити лише про одну людину. Ви повинні говорити про країну", — додала вона.

Фредеріксен підкреслила, що експансіоністська програма була підтримана не лише самим російським диктатором Володимиром Путіним, але і суспільством в цілому.

"Ми були занадто наївні, і в західній частині світу ми були занадто зосереджені на тому, щоб стати багатшими, і тому ми також створили залежність від країн, від яких ми не повинні залежати — газ з Росії та нові технології з Китаю", - додала політик.

"Зараз в Росії будують військову економіку, і через кілька років вони зможуть атакувати або кинути виклик країні НАТО, якщо ми не зможемо здійснювати стримування і оборону і якщо ми не об'єднаємося в НАТО. Що ми повинні зробити в найближчі роки, так це гарантувати, що цього не станеться", — вважає Фредеріксен.

Ризик війни Росії та НАТО - прогнози

Журналісти Bild опублікували статтю про те, що Німеччина готується до відбиття гібридної атаки РФ на східний фланг НАТО. У матеріалі вони послалися на дані Міністерства оборони ФРН. Згідно зі сценарієм, ескалація може відбутися вже в лютому 2024 року, а кульмінація конфлікту – в травні-червні 2025-го.

Пізніше директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал журналістів Bild, згідно з яким "НАТО готується до війни з Росією", заснований на документі, де прописаний навчальний сценарій. Варіанти розвитку подій в сценаріях завжди вигадані. Сам сценарій призначений для того, щоб перевірити військові можливості країн у певній галузі.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що РФ розпочне масштабну війну проти НАТО у 2025 році. Штаби національних армій країн-членів НАТО починають готувати і проводити командно-штабні військові ігри і навчання. Багато держав включили Росію в список ймовірних супротивників.

Ймовірність наступ Росії на країни НАТО зростає з кожним роком. Однак, важливо розуміти, що це не обов'язково буде сухопутна операція, коли чобіт російського солдата буде просуватися по Естонії. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла директор Центру підтримки аеророзвідки, керівник волонтерського проекту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

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війна в Україні НАТО війна Росії та України
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