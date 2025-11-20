'Застигла кров': що відомо про хлопця, який дивом пережив атаку на Тернопіль

Лікарі, які приймали постраждалого після звільнення з-під завалів, навіть не могли одразу провести всі необхідні маніпуляції через його стан.

Сестра постраждалого розповіла про його порятунок та стан після пережитого / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Головне:

Хлопець, якого вдалося врятувати з-під завалів у Тернополі, у важкому стані

У постраждалого через переохолодження "застигла кров в жилах"

Країна-агресорка Росія вранці 19 листопада атакувала Тернопіль. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку, під завалами якої загинуло багато людей. Однак ввечері цього ж дня трапилося диво - рятувальники знайшли одну живу людину.

Нею виявився 20-річний хлопець. Він знаходиться під завалами приблизно до 17:00. Двоюрідна сестра Маріанна Соловенюк постраждалого в етері "Сніданок з 1+1" розповіла про його стан.

Як рятувальникам вдалося знайти чоловіка

Хлопець на ім'я Богдан проживав разом з мамою на 9-му поверсі багатоповерхівки. Саме туди влучила ворожа ракета. Однак, як з'ясувалося, в момент вибуху йому пощастило бути на 5-му поверсі, так як він спускався в укриття.

Його ж мама вийшла з будинку за 10 хвилин до смертельного удару. А коли дізналася про влучання, одразу повернулася до домівки і годинами молилася, щоб її сина знайшли живим.

Ближче до вечора з хлопцем вдалося встановити контакт, рятувальники передали йому рацію та зрештою знайшли, де саме знаходиться потерпілий.

В якому стані мешканець Тернополя

Маріанна каже, що її двоюрідний брат наразі перебуває у реанімації, його стан важкий, але стабільний. Повної картини лікарі не можуть наразі надати, бо медзаклад переповнений.

У хлопця виявили забої внутрішніх органів, переломи кінцівок, а також пошкодження очей через будівельний пісок, який постійно сипався на постраждалого.

Рідні також очікують на проведення аналізів, адже вчора хлопець був настільки переохолоджений, що у нього "буквально застигла кров в жилах".

Чим ворог атакував Тернопіль

Главред писав, що за даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вдарили по житлових багатоповерхівках у Тернополі крилатими ракетами Х-101, які були випущені з літаків стратегічної авіації.

Правоохоронні органи вже досліджують уламки збитих російських крилатих ракет, щоб задокументувати черговий терористичний напад Росії на цивільне населення України.

Х-101 / Інфографіка: Главред

Атака на Тернопіль 19 листопада - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти в ніч на 19 листопада завдали комбінованого удару по Україні. Під удар потрапило і місто Тернопіль, внаслідок чого відомо про десятки загиблих і постраждалих.

Згодом з'ясувалося, що у два будинки в місті влучили дві ворожі ракети. На одній з локацій постраждала 51 квартира там були зареєстровані 124 особи. Станом на ранок 20 листопада вважаються зниклими безвісти понад 20 осіб.

У Тернополі вже понад добу триває пошуково-рятувальна операція на місцях ударів ворожими ракетами та дронами. Ще вчора, 19 листопада, з-під завалів винесли тіла трьох дітей.

