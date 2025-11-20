Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Застигла кров": що відомо про хлопця, який дивом пережив атаку на Тернопіль

Анна Косик
20 листопада 2025, 10:57
5430
Лікарі, які приймали постраждалого після звільнення з-під завалів, навіть не могли одразу провести всі необхідні маніпуляції через його стан.
спасение парня в Тернополе
Сестра постраждалого розповіла про його порятунок та стан після пережитого / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Головне:

  • Хлопець, якого вдалося врятувати з-під завалів у Тернополі, у важкому стані
  • У постраждалого через переохолодження "застигла кров в жилах"

Країна-агресорка Росія вранці 19 листопада атакувала Тернопіль. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку, під завалами якої загинуло багато людей. Однак ввечері цього ж дня трапилося диво - рятувальники знайшли одну живу людину.

Нею виявився 20-річний хлопець. Він знаходиться під завалами приблизно до 17:00. Двоюрідна сестра Маріанна Соловенюк постраждалого в етері "Сніданок з 1+1" розповіла про його стан.

відео дня

Як рятувальникам вдалося знайти чоловіка

Хлопець на ім'я Богдан проживав разом з мамою на 9-му поверсі багатоповерхівки. Саме туди влучила ворожа ракета. Однак, як з'ясувалося, в момент вибуху йому пощастило бути на 5-му поверсі, так як він спускався в укриття.

Його ж мама вийшла з будинку за 10 хвилин до смертельного удару. А коли дізналася про влучання, одразу повернулася до домівки і годинами молилася, щоб її сина знайшли живим.

Ближче до вечора з хлопцем вдалося встановити контакт, рятувальники передали йому рацію та зрештою знайшли, де саме знаходиться потерпілий.

В якому стані мешканець Тернополя

Маріанна каже, що її двоюрідний брат наразі перебуває у реанімації, його стан важкий, але стабільний. Повної картини лікарі не можуть наразі надати, бо медзаклад переповнений.

У хлопця виявили забої внутрішніх органів, переломи кінцівок, а також пошкодження очей через будівельний пісок, який постійно сипався на постраждалого.

Рідні також очікують на проведення аналізів, адже вчора хлопець був настільки переохолоджений, що у нього "буквально застигла кров в жилах".

Чим ворог атакував Тернопіль

Главред писав, що за даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вдарили по житлових багатоповерхівках у Тернополі крилатими ракетами Х-101, які були випущені з літаків стратегічної авіації.

Правоохоронні органи вже досліджують уламки збитих російських крилатих ракет, щоб задокументувати черговий терористичний напад Росії на цивільне населення України.

'Застигла кров': що відомо про хлопця, який дивом пережив атаку на Тернопіль
Х-101 / Інфографіка: Главред

Атака на Тернопіль 19 листопада - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти в ніч на 19 листопада завдали комбінованого удару по Україні. Під удар потрапило і місто Тернопіль, внаслідок чого відомо про десятки загиблих і постраждалих.

  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС
  • Удар по Тернополю 19 листопада
    Удар по Тернополю 19 листопада фото: ДСНС

Згодом з'ясувалося, що у два будинки в місті влучили дві ворожі ракети. На одній з локацій постраждала 51 квартира там були зареєстровані 124 особи. Станом на ранок 20 листопада вважаються зниклими безвісти понад 20 осіб.

У Тернополі вже понад добу триває пошуково-рятувальна операція на місцях ударів ворожими ракетами та дронами. Ще вчора, 19 листопада, з-під завалів винесли тіла трьох дітей.

Інші новини:

Про джерело: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" — ранкове шоу телеканалу 1+1 виробництва 1+1 Media. Програма триває три години і є найдовшим в Україні ранковим шоу у прямому ефірі. "Сніданок з 1+1" подає новини, розваги, корисні поради та інтерв'ю з цікавими гостями у прямому ефірі. Програма містить декілька ранкових випусків ТСН, повідомляє Вікіпедія.

"Сніданок з 1+1" має власну музичну студію, тому в програмі звучить жива музика. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" підписано понад 500 тисяч користувачів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь новини України новини Тернополя ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:30Інтерв'ю
ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

15:07Війна
РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

14:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Останні новини

15:30

Скоро буде на вагу золота: в Україні невпинно дорожчає один продукт

15:30

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:27

У речах з секонд-хенду криється безліч небезпек: як легко провести дезінфекцію

15:12

ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики

15:12

"Стане відомо": Аніта Луценко натякнула на розрив стосунків

Повноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - КочетковПовноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - Кочетков
15:07

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

14:58

Порошенко вимагає новий Уряд та себе Прем’єром, інакше зриватиме бюджет-2026 та перемовини, - експерт

14:53

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

14:51

Переговори Зеленського з Трампом: у Sky News дізналися терміни і тему обговорення

Реклама
14:49

Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода

14:23

Найсмачніша намазка з сала до борщу з трьох інгредієнтів: рецепт п'ятихвилинка

14:12

Страва, якою у своїх листах захоплювався Шевченко: рецепт гречаних вареників з сиромВідео

14:11

Можливий коханець Денисенко засвітився з нею в новій ролі - деталі

14:07

Важко з тобою: Джанабаєва показала, як свариться з МеладзеВідео

14:04

Слова "підодіяльник" та "підковдра" варто забути - правильні українські назвиВідео

14:03

Люди, що народилися в ці три місяці, мають рідкісний дар заспокоювати

13:51

Переговори про мирну угоду: Умєров назвав головні умови України

13:49

Експерт з енергетики пояснив, чому графіки відключень світла так часто змінюються

13:27

Неочікуваний стрибок: в Україні ціна на популярний продукт перевищила 600 гривень

13:11

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна в окулярах за 31 секунду

Реклама
12:55

Ворога знищено: у ЗСУ важливий успіх на критичному напрямку під Покровськом

12:54

Продавав Біг-Бен і Білий дім за недорого: історія афериста, якому вірили наївні багатіїВідео

12:52

Назад в СРСР: через проблеми Росія з 2026 року може перейти на карткову систему

12:34

Мамі по плече: Фреймут вивела в люди молодшу доньку, яка різко подорослішалаВідео

12:33

На Україну насувається потужний циклон: які області накриє сніг у вихідні

12:31

Десятки дронів налетіли на Одесу: "Шахеди" падають на будинкиВідео

12:11

"Тут особливий струм і дуже рідна емоція": колишня тренерка "Ліги Сміху"повернулася в проєкт

12:07

"Україна сама себе знищить": експерт сказав, що ховається за "мирним планом"

12:07

"У дуже важкому стані": що відбувається зі Степаном Гігою зараз

12:00

"Нагнали швидких з медиками": ГУР провело вражаючу операцію в тилу ворога

11:59

В Україні стартує "Зимова підтримка": кому і як можна отримати виплати

11:55

Без "Дії" та черг: як легко оформити "тисячу Зеленського"

11:50

СБУ масово затримує навідників на енергетичні об'єкти. Вони вже отримують по 15 років, - експерт

11:46

Чому 22 листопада не можна перевантажуватися: яке церковне свято

11:41

"Наш перший досвід": Могилевська показала зворушливий момент з меншою донечкоюВідео

11:31

Звичайні люди, які стали незламним щитом Харкова: 2+2 покаже воєнну драму "Фортеця"

11:21

"Ніжний етап": Марина Боржемська закрутила новий роман

11:21

Яку ялинку вибрати на Новий рік 2026: гід хвойними красунями

11:11

Нуль підтверджених уражень і мінімум бойових виїздів: ТСК підтвердила законність розформування підрозділу Касьянова

11:06

Британія підготувалася до введення своїх військ в Україну, але є нюанс - ЗМІ

Реклама
10:57

Шикарний салат на новорічний стіл – секрет в основному інгредієнтіВідео

10:57

До Нового року курс долара може змінитися кардинально: що прогнозує банкір

10:52

Бунти проти Кремля: названо ймовірний сценарій перевороту в РФВідео

10:44

"Міс Всесвіт-2025": у Таїланді коронували нову "королеву" - хто вонаФотоВідео

10:43

Довгоочікуване повернення: Дмитро Дікусар з’явиться у "Танцях з зірками" у новому амплуа

10:27

Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати

10:22

Штурмовики РФ масово помирають: військовий розповів про ситуацію в Покровську

10:09

Китайський гороскоп на завтра 22 листопада: Кроликам - заздрість, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе під загрозою ізоляції: в ISW розповіли про нову тактику росіян

09:51

"На тлі препаратів": названо причину коми Михайла Клименка

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти