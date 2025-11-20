Удар по Тернополю: Зеленський сказав, скільки людей залишаються під завалами будинків

До рятувальних робіт, за його даними, залучено понад 230 фахівців із дев'яти регіонів України.

Зеленський сказав, скільки людей залишаються під завалами будинків / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот

Що сказав Володимир Зеленський:

У Тернополі в руїнах будинків досі шукають 22 людини

На окремих ділянках можна працювати тільки вручну

У Тернополі після удару окупантів по багатоповерхівках досі невідоме місцезнаходження 22 осіб, їх продовжують шукати. Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Невідоме місцезнаходження 22 осіб - їхній пошук триває", - написав Зеленський.

До робіт, за його даними, залучено понад 230 рятувальників із дев'яти регіонів України.

"На окремих ділянках можна працювати тільки вручну через сильні руйнування та роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив президент.

При цьому глава держави висловив подяку "всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно".

"Рятувальники, медики, поліцейські - спасибі кожному і кожній. Надважливо, що в такі важкі дні, незважаючи на всі атаки Росії, весь терор, наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", - наголосив він.

Атака на Тернопіль

Як писав Главред, вночі та вранці 19 листопада Тернопіль перебував під ракетною атакою країни-агресора Росії.

Російські окупанти безжально вдарили ракетами по Тернополю. Ракети влучили просто в житлові багатоповерхові будинки, зруйнувавши багато квартир і забравши життя родин. У Мережі з'явилося відео з моментом удару ракети по будинку.

У Тернополі триває пошуково-рятувальна операція на місцях ударів ворожими ракетами та дронами.

