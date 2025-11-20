РФ готує нову масовану атаку: експерт пояснює вибір цілей і терміни

Експерт пояснює логіку російських обстрілів, та спрогнозував підготовку нового масованого удару.

https://glavred.net/war/rf-gotovit-novuyu-massirovannuyu-ataku-ekspert-obyasnyaet-vybor-celey-i-sroki-10717094.html Посилання скопійоване

Росія намагається посилити тиск на суспільство / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ДСНС

Читайте в матеріалі:

Як РФ обирає цілі для масованих атак

Чому ракети часто влучають у житлові будинки

Коли можливий наступний масштабний удар

У ніч проти 19 листопада Росія знову завдала комбінованого масованого удару по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Під атаку потрапили об’єкти енергетики, житлова забудова та інша цивільна інфраструктура. Найбільші руйнування зафіксовані у західних областях, де виникли масштабні пожежі, є поранені та загиблі.

Як РФ обирає цілі, чому ракети часто влучають у житлові будинки та що може стати наступною мішенню — в коментарі ТСН.ua пояснив військовий експерт Олег Жданов.

відео дня

"Це не випадковість": чому ракети б’ють по житлу

За словами Жданова, ракета, що влучила у житловий будинок у Тернополі, могла відхилитися від траєкторії. Утім, це не знімає з РФ відповідальності за цілеспрямований терор цивільних.

"Російська розвідка на сьогоднішній день, я не думаю, що в ідеалі працює і забезпечує повний обсяг інформації. Тому по військових об’єктах навряд чи вони орієнтувалися. Вони знають старі стаціонарні об’єкти, такі, як Старокостянтинів — під Івано-Франківськом наш аеродром. Це радянський ще аеродром", — пояснює експерт.

Він наголошує, що головною метою останньої атаки був тиск на суспільство.

"Тому удар був в основному по енергооб’єктах, інфраструктурним об’єктам і житловим масивам… Вона летіла в той район, де він стоїть, вона могла його зачепити".

Коли чекати нового масованого удару

За оцінками Жданова, перерва між масованими атаками може становити до двох тижнів. Головна причина — тривала логістика та підготовка ракет.

"На підготовку ракетного озброєння, самих ракет… такі ракети як Х-22… потребують ракетного багатокомпонентного палива. Воно дуже токсичне, і її не можна тримати в заправленому стані довгий час. Треба або зливати паливо, або її використовувати", — каже він.

Крім того, Росії доводиться переганяти авіацію з віддалених районів, що також затягує підготовку.

"І їм треба цю авіацію перегнати в європейську частину… Думаю, що тижні два щонайменше, їм треба буде для того, щоб підготуватися до наступного удару".

Політичні сигнали та "зручні моменти"

Визначити точний час наступної атаки практично неможливо. Втім, за словами Жданова, у діях Кремля проглядаються чіткі політичні маркери.

"Російська Федерація досі не знає, як реагувати на наш корупційний скандал… І тут бабах — під цю зустріч Росія наносить такий масований ракетний удар. Я бачу, що тут два критерії, які можуть впливати на цю ситуацію".

Літаки, з яких обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

Він також звертає увагу на те, що РФ часто обирає момент, коли президент України перебуває за кордоном.

"До речі, знову таки, президента немає в країні… Перше — це ситуація на лінії фронту… А друга — це політична ситуація. Вона теж, на мій погляд, може суттєво впливати на здійснення масованих обстрілів по території нашої країни".

Комбінована ракетно-дронова атака РФ 19 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Армія РФ великою кількістю дронів атакувала переважно західні регіони України. Також окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Нагадаємо, у Тернополі різко зросла кількість загиблих внаслідок атаки на місто. Вже відомо щонайменше про 25 загиблих, середи яких троє дітей. Рятувальники досі продовжують пошукові роботи, ще щонайменше 25 людей не виходять на зв'язок та можуть бути під завалами.

Також унаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев'ятеро людей загинули. Володимир Зеленський повідомив, що наразі в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворог запустив понад 470 ударних дронів і 48 ракет різного типу.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред