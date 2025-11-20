"Оренда Донбасу" і відмова від миротворців: ЗМІ про деталі "мирного плану" США

У пропонованому США плані завершення війни Україні доводиться йти на серйозні поступки, пишуть західні ЗМІ.

З'явилися нові деталі ймовірного плану адміністрації США / Колаж: Главред, фото: ОШБ НПУ "Лють", скріншот

Головне:

РФ може платити Україні "орендну плату" за окупацію Донбасу

План США передбачає передачу Росії всієї території Донбасу

Києву пропонують відмовитися від вступу в НАТО і миротворців

У проєкті мирної угоди, яку розробляє команда спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, міститься пропозиція зобов'язати Росію виплачувати Україні свого роду "орендну плату" за фактичну окупацію Донбасу.

За інформацією газети The Telegraph, план передбачає, що Київ передасть Москві контроль над східною частиною Донбасу, однак формально регіон залишиться українською територією.

Росія ж, згідно з цією схемою, повинна буде щорічно "компенсувати" свою присутність. Такий варіант, на думку авторів ідеї, дозволив би уникнути необхідності проведення загальнонаціонального референдуму, який є обов'язковим під час розв'язання питань, пов'язаних зі зміною кордонів, і який, найімовірніше, не отримав би підтримки громадян.

Відмова від миротворців і блок на вступ до НАТО

Видання The Wall Street Journal також пише, що в пропонованому США плані завершення війни Україні доводиться йти на серйозні поступки. За даними їхніх джерел, документ передбачає передачу Росії всієї території Донбасу, включно з районами, які зараз перебувають під контролем української армії.

Крім того, Києву пропонують на кілька років відмовитися від спроб вступу в НАТО, а також виключити можливість розміщення міжнародних миротворчих місій на своїй території. Натомість Москва повинна буде офіційно зафіксувати зобов'язання не нападати ні на Україну, ні на країни Європи.

Представники команди Трампа підкреслюють, що їхня мета - не повернення Україні всіх окупованих територій, а досягнення угоди, що дозволить припинити бойові дії.

Мирний план США щодо України: думка експерта

Це вже не перший варіант "мирного плану", що виходить зі США, і далеко не перша спроба російсько-американського тандему запропонувати Україні фактично вигідні для Москви умови завершення війни. На жаль, Вашингтон знову наступає на ті самі граблі в переговорах із Росією, пише політолог Володимир Фесенко. У Білому домі, як і раніше, вважають, що поступки Кремлю наблизять мир, хоча на ділі це призведе до прямо протилежного результату.

План США щодо завершення війни - новини за темою

Раніше держсекретар США Марко Рубіо прокоментував "мирний план" США щодо війни в Україні, заявивши, що США розробляють пропозиції з урахуванням позицій обох сторін. На його думку, для завершення такої "складної і смертоносної війни", як в Україні, необхідний обмін "серйозними і реалістичними ідеями".

Як повідомлялося раніше, адміністрація Білого дому підготувала новий "мирний план" щодо війни Росії та України, який передбачає численні поступки з боку Києва. Експерт з питань зовнішньої політики і міжнародних відносин Деніел ДеПетріс поставив під сумнів документ.

Раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланником Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

