"НАТО готується до війни з Росією": в Альянсі зробили заяву про статтю Bild

Німецьке видання Bild отримало в своє розпорядження навчальний сценарій, завдання якого - перевірити військові можливості країн, розповів Яніс Сартс.

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Журналісти опублікували вигаданий сценарій навчань - Альянс / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Defense Visual Information Distribution Service

Матеріал німецьких журналістів видання Bild, згідно з яким "НАТО готується до війни з Росією", заснований на документі, де прописаний навчальний сценарій. Варіанти розвитку подій в сценаріях завжди вигадані. Сам сценарій призначений для того, щоб перевірити військові можливості країн у певній галузі. Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

У своєму Twitter-акаунті він сказав про те, що німецькі журналісти роздобули навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією.

Проте у рамках реалізації таких сценаріїв на навчаннях перевіряються військові можливості країн у певній галузі.

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"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони", - підкреслив Яніс Сартс.

До речі, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що у Європи є 5-8 років, щоб відновити оборонний потенціал. За його словами, слід готуватися до військових загроз, які для такі країн, як Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Молдова, цілком реальні.

Матеріал Bild про війну НАТО і Росії

Журналісти Bild опублікували статтю про те, що Німеччина готується до відбиття гібридної атаки РФ на східний фланг НАТО. У матеріалі вони послалися на дані Міністерства оборони ФРН. Згідно зі сценарієм, ескалація може відбутися вже в лютому 2024 року, а кульмінація конфлікту – в травні-червні 2025-го.

Прокоментували статтю і в Росії. Зокрема, у Лаврова вибухнули образами і сказали, що матеріал - "гороскоп". Представниця "дипломатичного відомства" Марія Захарова вважає, що аналітичні дані могли бути надані, мовляв, німецьким МЗС.

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