"Сміливо": Меган Маркл зробила відверте зізнання про стосунки з принцом Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл часті "гості" світських хронік / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Американська акторка і дружина принца Гаррі Меган Маркл у захваті від нескінченної підтримки принца Гаррі та розповіла, як він її любить "сміливим" коханням.

"Ніхто у світі не любить мене більше, ніж він, тому я знаю, що він завжди буде мене підтримувати", - сказала 44-річна Маркл, яку цитує Page Six.

"Він любить мене так сміливо, цілковито, і в нього інша точка зору, тому що він бачить те, чого я не бачу".

Принц Гаррі та Меган Маркл уже довгий час разом / фото: instagram.com, Меган Маркл

Описуючи стосунки між нею і Гаррі, вона пояснила: "У ньому є цей дитячий інтерес і грайливість. Мене це так приваблювало, і він пробудив це в мені. Це відбивається в усіх аспектах нашого життя. Навіть у бізнесі я хочу, щоб ми грали, веселилися, досліджували світ і були креативні".

Її коментарі, що вихваляють їхні стосунки, з'явилися всього за кілька тижнів після того, як джерела повідомили Page Six, що в пари немає тонкощів у бізнесі, і Голлівуд "охолов" до них.

Пара виховує двох дітей / фото: instagram.com, sussexroyal

"Вони просто безнадійні в професійній сфері", - додало джерело.

Зірка "Форс-мажорів" натякнула на свій майбутній спецвипуск Netflix "З любов'ю, Меган: Святкове торжество", прем'єра якого відбудеться наступного місяця. У трейлері вони цілуються.

Герцогиня Сассекська з нетерпінням чекала закінчення свого проєкту, а ті, хто з нею працював, можливо, радіють його закінченню.

У січні 2025 року в Vanity Fair цитувалося анонімне джерело, що працювало в медіапроєктах, яке сказало, що досвід спілкування з Маркл був "дуже, дуже, дуже жахливим. Дуже болючим".

Раніше стало відомо про те, що шлюб принца Гаррі та Меган Маркл зазнає серйозних випробувань через амбіції колишньої американської актриси. Спадкоємець британського престолу незадоволений тим, як його дружина розпоряджається публічністю їхніх спільних дітей.

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям планує остаточно розірвати зв'язки з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.

Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

