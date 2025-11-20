"Допомагав усім": у Тернополі ракета РФ забрала життя Віталія Долиняка та його сина

Друзі згадують Віталія як люблячого батька й чоловіка, надзвичайно доброго та турботливого, який завжди готовий прийти на допомогу.

Віталій Долиняк та його син Давид / Колаж: Главред, фото: Ivan Rudak (Facebook), Depositphotos

Внаслідок масованого ракетного удару по Тернополі загинули волонтер Віталій Долиняк та його син Давид. Дружина та доньки загиблого нині перебувають у лікарні.

Про трагедію повідомили у соцмережах друзі та колеги загиблого. Вони згадують Віталія як люблячого батька й чоловіка, добру та турботливу людину, яка завжди була готова підтримати інших.

Долиняк активно займався волонтерською діяльністю, допомагав військовим. Його компанія TurboWest спеціалізувалася на ремонті та виробництві турбін, та виготовляла їх, зокрема для автівок українських захисників.

"Не можемо повірити, що вас вже немає. Як сильно ти любив своїх дівчаток, а як сильно ти любив свого хлопчика…Сьогодні мені важко було побачити очі твоєї мами та очі твоєї бабусі…, але я не зміг глянути в очі твоїм дівчаткам та твоїй дружині Тані, бо вони не знають, що вас вже нема…" - написав у Facebook Іван Рудак.

Нині дружина Віталія перебуває в реанімації, а дві його доньки - у лікарні. Колеги та друзі Віталія висловлюють свої співчуття родині.

"Не про такий "чистий спокій" ти мріяв ! Важко описати той біль, який ми відчуваємо. Твій життєвий позитив завжди надихав мене! Я памʼятаю твої слова: є люди, а є Людиська. Ти був ЛЮДИСЬКО!!! Спочивай друже!" - поділився Сергій Бондарець.

Комбінована ракетно-дронова атака РФ 19 листопада - що відомо

У ніч на 19 листопада та вранці в середу країна-агресор Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Армія РФ великою кількістю дронів атакувала переважно західні регіони України. Також окупанти застосували понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування за напрямками Бурштин, Тернопіль, Львів, Дніпро та окремі територіальні громади на заході.

Володимир Зеленський повідомив, що ворог запустив понад 470 ударних дронів і 48 ракет різного типу. Унаслідок ворожого удару відомо про десятки постраждалих, ще дев'ятеро людей загинули.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами". У Мережі з'явилися фото зруйнованого будинку, у який загарбники влучили ракетою.

