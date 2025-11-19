Коли закінчиться війна Росії проти України - Буданов оцінив прогноз Трампа

Глава ГУР Кирило Буданов висловився про терміни закінчення бойових дій та охарактеризував етап війни, на якому Україна перебуває зараз.

Коли закінчиться війна в Україні - Буданов оцінив прогноз Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрішот з відео

Буданов висловив сподівання, що озвучені Трампом терміни закінчення війни справдяться

Війна в Україні є наймасштабнішою після Другої світової

Трамп заявив, що війна Росії проти України має закінчитись якомога швидше, охарактеризувавши її як жахливу криваву бійню та найбільший конфлікт з часів Другої світової війни. Глава ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю для 24 каналу оцінив слова президента США щодо термінів завершення війни.

"Все, що я можу сказати. Я сподіваюся, що президент США правий. І все це вдасться якось врегулювати найближчим часом", - наголосив він. відео дня

За його словами, ця війна не є найкривавішою за кількістю жертв серед цивільного населення після Другої світової, проте вона безумовно наймасштабніша та найжорстокіша з точки зору використання конвенційної зброї.

Буданов додав, що практично всі види озброєння були задіяні. Єдиний російський авіаносець наразі небоєздатний і перебуває поза межами оперативної зони. Усі інші ресурси, окрім ядерної зброї, використовувалися — від підводних човнів до стратегічної авіації.

Коли закінчиться війна - прогноз Стерненка

Як писав Главред, війна Росії проти України закінчиться лише тоді, коли одна з держав перестане існувати. Таку думку висловив громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній. Він прогнозує, що конфлікт може тривати ще 2–3 роки, і закликає бути до цього готовими. Волонтер підкреслив, що війна продовжуватиметься, доки не зникне Україна або Росія.

За словами Стерненка, нинішня війна має екзистенційний характер. Навіть у разі можливого тимчасового замороження конфлікту, у довгостроковій перспективі вона завершиться лише тоді, коли Україна зникне або Росія припинить існувати у нинішньому імперському вигляді.

"Можливо, вона розпадеться, можливо, трансформується. Лишиться хтось один — або ми, або вони", — сказав Сергій Стерненко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Зеленський оголосив про намір відновити переговори з Росією, тоді як Сполучені Штати працюють над планом припинення бойових дій, деталі якого можуть стати відомі вже до кінця тижня. Главред зібрав ключову інформацію про перезапуск мирного процесу та можливі умови завершення війни.

До України з непублічним візитом прибули міністр армії США Ден Дрісколл і начальник штабу генерал Ренді Джордж. За даними Politico, президент США Дональд Трамп направив до Києва високопоставлену делегацію Пентагону для переговорів у межах спроб адміністрації відновити мирні домовленості. Американські військові посадовці мають зустрітися з українським командуванням, народними депутатами та самим Зеленським.

Глава держави також повідомив, що у середу, 19 листопада, проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб узгодити подальші кроки на шляху до мирного врегулювання.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

