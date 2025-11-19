Степану Гізі зробили операцію: що відомо про стан співака

Концертний директор Гіги прокоментував самопочуття артиста.

https://glavred.net/stars/stepanu-gige-sdelali-operaciyu-chto-izvestno-o-sostoyanii-pevca-10717085.html Посилання скопійоване

Степан Гіга в лікарні - що відбувається зі співаком / колаж: Главред, фото: Facebook Степан Гіга

Коротко:

Степан Гіга потрапив до лікарні

Співаку зробили операцію

Концертний директор артиста дав коментар про його стан

Сьогодні вранці представники Степана Гіги повідомили про скасування концертів у зв'язку з хворобою співака. Степан Петрович потрапив до лікарні, де його в терміновому порядку прооперували.

Діагноз артиста не розкривають, його стан оцінюють як важкий, але стабільний. Концертний директор Петро Добромільський повідомив ТСН.ua, що Гіга перебуває у свідомості та під цілодобовим наглядом лікарів.

відео дня

"Він у Львові. Наразі нічого не можемо сказати. Згодом буде інформація. Він при тямі. Всі (син і донька - прим. редактора) на місці", - каже Добромільський.

Степан Гіга із сином та донькою / фото: Facebook Степан Гіга

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про плани Alyona Alyona на заміжжя. Українська реп-виконавиця планує створити сім'ю, про що повідомила в недавньому інтерв'ю.

Також Даша Астаф'єва висловилася про зіркові шлюби та згубний вплив на них шоу-бізнесу. Крім того зірка зазначила, що нерідко вона стає жертвою нетактовних запитань про особисте життя.

Читайте також:

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред