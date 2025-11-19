Степану Гізі зробили операцію: що відомо про стан співака

Коротко:
- Степан Гіга потрапив до лікарні
- Співаку зробили операцію
- Концертний директор артиста дав коментар про його стан
Сьогодні вранці представники Степана Гіги повідомили про скасування концертів у зв'язку з хворобою співака. Степан Петрович потрапив до лікарні, де його в терміновому порядку прооперували.
Діагноз артиста не розкривають, його стан оцінюють як важкий, але стабільний. Концертний директор Петро Добромільський повідомив ТСН.ua, що Гіга перебуває у свідомості та під цілодобовим наглядом лікарів.
"Він у Львові. Наразі нічого не можемо сказати. Згодом буде інформація. Він при тямі. Всі (син і донька - прим. редактора) на місці", - каже Добромільський.
Про персону: Степан Гіга
Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.
