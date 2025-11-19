Палаючий Кремль на матчі України: у РФ знатно "підгоріло" через банер фанатів

Російські політики різко відреагували на креатив українських уболівальників.

Збірна України фінішувала другою у групі і продовжує боротьбу за вихід на ЧС / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Українські фанати розгорнули банер із Кремлем у вогні

Збірна України грала вирішальний матч проти Ісландії

Російська депутатка різко відреагувала на акцію фанів

16 листопада збірна України з футболу провела вирішальний матч відбору на ЧС–2026 проти Ісландії. Під час поєдинку українські вболівальники розгорнули банер, який одразу став "головною новиною" для російських політиків.

На полотні зображено захисника України на фоні Кремля, охопленого вогнем. Фанати в Україні показали, що у креативі вони попереду навіть футбольних матчів, повідомляє 24 Канал із посиланням пропагандиські ЗМІ.

Реакція Росії

Реакція з Росії не забарилася. Депутатка Держдуми Світлана Журова назвала українців "варварами", обурюючись, що буцімто "згоріла культурна спадщина світу".

"Будь-хто, хто виставляє такі банери, – варвари. Людина спускається до якихось варварських налаштувань. Вони ж беруть це за образ, але це неправильний образ, бо українці бажають, щоб згоріла одна з головних визначних пам'яток, які належать до всієї культурної спадщини світу", – заявила Журова.

Олімпійська чемпіонка порівняла подібні банери із варварськими, нацистськими та екстремістськими настроями. Схоже, для російських чиновників навіть футбольний креатив українських фанів – це привід для скандалу.

Українська збірна продовжує боротьбу за ЧС–2026

Натомість українська збірна продовжує впевнено рухатися до Мундіалю. Команда Сергія Реброва завершила турнір на другому місці у своїй групі, набравши 10 очок у шести турах. Єдина команда, яка випередила "синьо-жовтих", – Франція, фаворит групи. Росія ж поки може хіба що спостерігати за матчами онлайн.

Як раніше повідомляв Главред, збірна України на виїзді зіграла матч відбору до ЧС-2026 у групі D проти команди Франції. Зустріч пройшла на паризькому стадіоні "Парк де Пренс" і завершилася впевненою перемогою французів — 4:0.

Крім того, відомий французький журналіст Домінік Северак високо оцінив перспективи українського захисника Іллі Забарного в ПСЖ, зазначивши, що гравець може незабаром стати ключовою фігурою оборони паризького клубу.

Нагадаємо, що збірна України здобула перемогу в Ісландії та випередила суперника на три очки. Завдяки цьому "синьо-жовті" повернулися на другу сходинку турнірної таблиці з десятьма очками та забезпечили собі вихід у плейоф чемпіонату світу-2026.

