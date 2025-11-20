Потап і Настя Каменських розривають останній зв'язок з Україною - деталі

Потап і Настя вирішили позбутися цінного майна.

Потап і Настя Каменських продають будинок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменських

Потап і Настя Каменських зважилися на велику угоду

Що продає зіркова пара

Українські артисти Потап і Настя Каменських, які зараз будують життя в США, вирішили розірвати останні зв'язки з рідною Україною. Блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що вони виставили на продаж цінне майно.

Зіркова пара продає свій розкішний будинок у Київській області. Блогер показав скріншот оголошення з інформацією про нерухомість, яка, ймовірно, належить Потапу і Насті.

Будинок Потапа і Насті Каменських / скрін із відео

"444 квадратні метри, 17 соток, 7 спалень, у Київській області. За 2.2 мільйона доларів. Ось така вартість сімейного гніздечка Потапа і Насті", - сказав Беспалов.

Причина такого термінового рішення проста - їм потрібно більше фінансів для комфортного життя в Америці. За словами блогера, Потап і Настя намагалися здавати сімейний будинок, однак це не приносило очікуваного доходу. Тому вони вирішили повністю продати нерухомість.

Потап і Настя Каменських - де зараз / instagram.com, Потап

"Спочатку здавали, але грошей не вистачало на закордон. Тому вирішили повністю продати і відмовитися від усього, що їх об'єднувало з Україною", - підсумував пліткар.

Як стверджують інсайдери блогера, фінансове питання для пари стоїть досить гостро. Вони звикли до розкішного способу життя, але в США в них немає ні концертів, ні корпоративів, ні звичного рівня заробітку. Саме тому Потап і Настя Каменських активно розпродають майно на батьківщині.

Настя Каменських інфографіка / Главред

Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

