"Це очевидно": у ЄС зробили жорстку заяву про "мирний план" для України

Кая Каллас наголосила, що в цій війні "є один агресор і одна жертва".

У ЄС зробили жорстку заяву про "мирний план" для України

ЄС не брав участі в розробці "мирного плану"

План обговорять 20 листопада глави МЗС країн ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала "мирний план" США щодо війни в Україні, заявивши, що для того, щоб ця угода працювала, потрібно, щоб її підтримали і українці, і європейці. Про це пише Newsweek.

Відкриваючи зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, Каллас заявила, що Європа завжди підтримувала довгостроковий і справедливий мир і вітає будь-які зусилля з його досягнення.

"Звичайно, для того, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці, це абсолютно очевидно", - заявила вона.

Каллас також наголосила, що в цій війні "є один агресор і одна жертва", і поки що немає жодних ознак поступок з боку Росії.

"Якби Росія дійсно хотіла миру, вона могла б погодитися на беззастережне припинення вогню вже певний час тому, але цієї ночі ми знову бачимо бомбардування мирних жителів", - додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи брав участь ЄС у розробці США, Каллас сказала: "Наскільки мені відомо, ні".

Вона також повідомила, що план обговорять сьогодні глави МЗС країн ЄС.

Мирний план США щодо України: думка експерта

Це вже не перший варіант "мирного плану", що виходить зі США, і далеко не перша спроба російсько-американського тандему запропонувати Україні фактично вигідні для Москви умови завершення війни. На жаль, Вашингтон знову наступає на ті самі граблі в переговорах із Росією, пише політолог Володимир Фесенко. У Білому домі, як і раніше, вважають, що поступки Кремлю наблизять мир, хоча на ділі це призведе до прямо протилежного результату.

Як повідомлялося раніше, адміністрація Білого дому підготувала новий "мирний план" щодо війни Росії та України, який передбачає численні поступки з боку Києва. Експерт з питань зовнішньої політики і міжнародних відносин Деніел ДеПетріс поставив під сумнів документ.

Раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо прокоментував "мирний план" США щодо війни в Україні, заявивши, що США розробляють пропозиції з урахуванням позицій обох сторін. На його думку, для завершення такої "складної і смертоносної війни", як в Україні, необхідний обмін "серйозними і реалістичними ідеями".

Про персону: Кая Каллас Кая Каллас - естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністерка Естонії з 26 січня 2021 року до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року - Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

