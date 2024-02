РФ повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою: в ISW описали серйозні наслідки

Російські окупанти повернули собі ініціативу на всьому театрі воєнних дій. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Експерти зазначають, що поки ініціатива перебуває в руках у російських загарбників, то країна-агресорка Росія зможе проводити наступальні операції, коли і де вони захочуть.

Аналітики нагадали, що президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що РФ готує новий наступ і збирається його почати наприкінці травня або влітку 2024 року. При цьому український президент також заявляв, що українські військові мають чіткий план протидії російським окупантам.

За словами аналітиків ISW, оскільки ініціатива на фронті поки що в руках окупантів, то Росія, ймовірно, зможе визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій в Україні.

І якщо Україна буде змушена проводити активну оборону по всій лінії фронту у 2024 році, то РФ ще більше перебере на себе стратегічну ініціативу. У такому разі російські війська зможуть активно маневрувати концентрацією резервів і визначати, як і куди розподіляти ресурси, в той час як Україна буде змушена вести оборонні дії, поки Росія утримуватиме стратегічну ініціативу.

В ISW зазначають, що Україна може позбавити країну-агресорку Росію таких можливостей, якщо буде мати достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі і проводити власні наступальні операції у 2024 році.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.