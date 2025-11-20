Помиляється не один водій: що в жодному разі не можна підключати до прикурювача

Експерти назвали ТОП-5 заборон для "прикурювача", щоб не спалити порт та не посадити акумулятор.

Роз’єм, який більшість водіїв досі називають "прикурювачем", уже давно не використовується за прямим призначенням. Тепер це універсальна 12-вольтова розетка, що живить різноманітні гаджети й автомобільні аксесуари. Однак, як зазначають експерти Slashgear, існують речі, які краще ніколи не підключати до цього порту.

Сам нагрівач-прикурювач

У сучасних авто зустрічаються два типи роз’ємів: звичайні 12-вольтові гнізда для аксесуарів та повноцінні роз’єми для старих нагрівачів. Вони відрізняються як стандартами, так і розміром.

Порт для аксесуарів є вужчим та не пристосований для нагрівання металевої спіралі. Якщо силою намагатися вставити туди старий нагрівач, він може заклинити або перегрітися всередині роз’єму, що становить небезпеку.

Інвертор, що не відповідає вимогам

Для живлення приладів, які працюють від змінного струму або потребують підвищеної потужності, використовують інвертори. Але кожна модель має свої обмеження: одні підключаються лише до 12-вольтового порту, інші ж, виключно безпосередньо до акумулятора.

Якщо під’єднати до прикурювача занадто потужний інвертор, він може взяти надлишковий струм і спричинити перегрів. Тож перед використанням варто знати, скільки енергії споживає пристрій і чи витримає це електросистема автомобіля.

Пристрої, залишені ввімкненими на ніч

Частина авторозеток вимикається разом із двигуном, а деякі залишаються активними постійно. Якщо в такому порту залишити на ніч відеореєстратор, хаб чи інший "ненажерливий" пристрій, цілком можливо повністю посадити акумулятор до ранку.

Дешеві зарядні пристрої

Недорогі автомобільні зарядки - це завжди ризик. Вони можуть подавати нестабільну напругу, нагріватися та шкодити батареї смартфона.

Ще гірше, коли такий адаптер споживає більше струму, ніж дозволено для роз’єму, це може спричинити його перегрів і навіть пошкодження.

Будь-які сторонні об’єкти

Роз’єм прикурювача має прямий доступ до живлення автомобіля. Якщо туди щось випадково потрапило, діставати це потрібно виключно неметалевими предметами або дуже обережно пінцетом, не торкаючись контактів, щоб уникнути короткого замикання.

