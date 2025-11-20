Популярний голлівудський актор зізнався, що став бездомним

Кевін Спейсі звинувачувався в сексуальному насильстві, що призвело до сумного стану фінансових справ.

https://glavred.net/stars/populyarnyy-gollivudskiy-akter-priznalsya-chto-stal-bezdomnym-10717133.html Посилання скопійоване

Кевін Спейсі зробив несподіване зізнання / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що сталося з актором

Що стало передумовами до такого стану справ

Через сім років після скандалу із сексуальним насильством, що вразив його кар'єру, голлівудський актор Кевін Спейсі зізнався, що він бездомний.

Як пише видання Page Six, актор повідомив, що живе в готелі. "Я живу в готелях, знімаю житло на Airbnb, їжджу туди, де є робота", - розповів володар премії "Оскар". "У мене буквально немає дому, ось що я намагаюся пояснити", - додав він.

відео дня

Актор розповів, що його фінансове становище "не дуже" після скандалу, який зрештою призвів до виправдання його за звинуваченнями в сексуальному насильстві, висунутими чотирма чоловіками у Великій Британії, але заявив, що справа "так і не дійшла" до банкрутства.

Кевін Спейсі заперечує свою провину / ua.depositphotos.com

Спейсі, який категорично заперечує будь-яку провину, заявив, що "витрати за останні сім років були астрономічними".

Він додав: "У мене дуже мало грошей, а все йде". Про своє "скасування" в Голлівуді Спейсі сказав: "Це можна пережити".

"Як не дивно, я відчуваю, що повернувся туди, звідки почав, тобто просто поїхав туди, де була робота", - сказав Спейсі, який раніше жив у Балтіморі, штат Меріленд.

"Я сподіваюся, що в якийсь момент, якщо справи підуть далі, я зможу вирішити, де знову хочу влаштуватися", - додав він.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, Кевін Спейсі відвідав Узбекистан, де взяв участь у 15-му Ташкентському міжнародному кінофестивалі. Коли у Спейсі з'явився вільний час, він вирушив на екскурсію музеєм Афрасіаб.

Раніше американська акторка та дружина принца Гаррі Меган Маркл у захваті від нескінченної підтримки принца Гаррі та розповіла, як він її любить "сміливим" коханням.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Кевін Спейсі Кевін Спейсі - американський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист, продюсер і крунер. У 1999 році Кевін Спейсі був визнаний найкращим актором десятиліття на думку журналу "England's Empire". 3 листопада 2010 року Кевіну Спейсі було присвоєно звання Командора ордена Британської імперії. Актор був представлений до нагороди принцом Чарльзом. Церемонія відбулася в лондонській резиденції принца Кларенс-хаус.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред