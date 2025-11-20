РФ піде в наступ на три області України: ISW про 'мирний план' США

Виведення українських військ із Донбасу стало б лише стартовою точкою для подальших вимог Кремля, переконані в ISW.

ЗМІ обговорюють імовірний план завершення війни в Україні

Головне:

План США принесе Москві непропорційно великі вигоди

Відхід ЗСУ з Донбасу дав би можливість для нового наступу РФ

Адміністрація Дональда Трампа представила черговий проєкт "мирного плану" щодо завершення війни в Україні.

Однак, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), пропозиція передати Росії контроль над рештою районів Донецької області, що залишилися під українським управлінням, і фактично зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні принесе Москві непропорційно великі вигоди.

Експерти підкреслюють, що виведення українських військ із Донбасу стало б лише стартовою точкою для подальших вимог Кремля, а не фіналом мирних переговорів.

При цьому Росія не давала жодних сигналів про готовність обговорювати мирне врегулювання до того, як Україна покине території, які Москва хоче захопити. По суті, це означає відсутність будь-яких гарантій припинення війни.

РФ може піти в новий наступ

Крім того, відхід Сил оборони України з Донецької області відкрив би російській армії вигідніші позиції для можливих нових наступів - у бік півдня Харківської області, а також на східні райони Запорізької та Дніпропетровської областей.

У ISW також зазначають, що запропонований американцями "мирний план" по суті повторює ультимативні вимоги Москви часів переговорів у Стамбулі навесні 2022 року - коли ситуація на фронті була значно сприятливішою для Росії, ніж зараз.

Новий план США щодо України: оцінка експерта

Політолог Володимир Фесенко підкреслює, що США вже не вперше висувають так званий "мирний план", який по суті повторює вигідні для Москви сценарії завершення війни. За його словами, це далеко не перша спроба російсько-американських переговірників нав'язати Україні умови, які фактично грають на руку Кремлю.

Фесенко зазначає, що Вашингтон знову повторює старі помилки у спілкуванні з Росією - там усе ще переконані, що поступки Путіну допоможуть наблизити припинення бойових дій. Однак, на думку експерта, такий підхід призведе не до миру, а до прямо протилежних наслідків.

Переговори про припинення вогню: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення переговорного процесу в Стамбулі, а західні медіа повідомляли про ймовірну зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував повернення до переговорів із росіянами, тоді як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

Раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

