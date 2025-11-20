Не витримає зіткнення з реальністю: що не так із мирним планом Трампа - The Telegraph

Поступки, яких очікують від Києва, політично токсичні й безпосередньо впираються в "червоні лінії".

Основні тези:

Від Києва чекають масштабних поступок

Натомість США нібито пропонують Україні гарантії безпеки

Головне питання - чи зможуть США забезпечити виконання обіцянок і чи готові ризикувати конфліктом з ядерною державою

Адміністрація Білого дому підготувала новий "мирний план" щодо війни Росії та України, який передбачає численні поступки з боку Києва. Експерт з питань зовнішньої політики та міжнародних відносин Деніел ДеПетріс поставив під сумнів документ. За його словами, головне питання полягає в тому, чи витримає цей план зіткнення з реальністю. Про це вони пише у своїй статті "Секретний план Трампа для Росії та України має один величезний недолік" для The Telegraph.

За даними ЗМІ, очікується, що українська армія буде виведена з усього Донбасу, а чисельність і боєздатність української армії скоротяться. Від Росії теж очікують поступок. Зокрема, мирний план Трампа, ймовірно, зобов'язує російські війська повернути частину захоплених ними територій у Запорізькій та Херсонській областях. Крім того, Україні можуть бути запропоновані свого роду гарантії оборони США.

"Мета такої гарантії проста: пом'якшити заперечення України щодо інших пунктів плану і утримати Росію від відновлення війни у зручний для неї час", - зазначає ДеПетріс.

Водночас поступки, яких очікують від Києва, політично токсичні та безпосередньо впираються у "червоні лінії".

"Американці можуть стверджувати, що, з огляду на розвиток подій, втрата Покровська Україною - це лише питання часу. Але українці неминуче вважатимуть подібні прогнози небезпечними, поражеченськими та неповажними до жертв своєї армії. Якщо українці так чутливі до Покровська, можна лише уявити, що вони мають на увазі, говорячи про втрату всього Донбасу", - пише оглядач.

ДеПетріс також поставив під сумнів пропозицію Трампа про гарантії безпеки США як своєрідний "втішний приз" для України.

По-перше, це суперечить ідеї Трампа про те, що він відмовляється від зобов'язань щодо гарантування безпеки, які не слід вимагати від американських військових. Фактично така схема суперечить принципу "Америка насамперед".

По-друге, незрозуміло, чим поміщення України під американську парасольку безпеки відрізнятиметься від пропозиції Києву членства в НАТО. Цього рішення в адміністрації США уникали два десятиліття, оскільки це неминуче розлютить Росію і вимагатиме одностайного рішення всередині альянсу.

Деякі члени НАТО можуть навіть виступити проти гарантій безпеки США, побоюючись, що Трамп і його наступники очікуватимуть від них допомоги в захисті України в разі погіршення ситуації.

Що стосується РФ, то Кремль, найімовірніше, розглядатиме гарантії безпеки США як щось таке, що саме по собі не має значення.

Також незрозуміло головне: чи будуть гарантії безпеки США для України щось означати і чи зможуть американці забезпечити їх виконання.

"Адміністрації Байдена і Трампа розходилися в думках щодо багатьох питань, але обидві дотримувалися позиції, що не варто вплутуватися у звичайний конфлікт із найбільшою ядерною державою світу тільки заради захисту України", - нагадує ДеПетріс.

Мирний план США - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією з розробки нового плану припинення війни в Україні. План США складається з 28 пунктів. Про це пише видання Axios з посиланням на американських та російських чиновників.

Високопоставлений російський чиновник повідомив, що він оптимістично ставиться до цього плану. Однак поки не зрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські союзники.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер заявив, що новий мирний план буде рівносильний капітуляції України.

За словами кореспондента, план включає:

скорочення армії України вдвічі;

відмова від певної зброї;

відмова від Донбасу;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови офіційною державною мовою в Україні;

надання офіційного статусу місцевій гілці Російської православної церкви.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною.

Велика Британія поділяє ініціативу президента США Дональда Трампа Трампа про припинення війни в Україні, і закликала Росію вивести свої війська.

Які області України Росія хоче окупувати: оцінка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Росія й надалі прагнутиме встановити контроль над Донецькою областю та лівобережною частиною Запорізької області. І доки цих цілей не буде досягнуто, окупанти продовжуватимуть нарощувати сили та ресурси для виконання цих завдань. Тимчасово вони можуть відкласти активні спроби наступу на Херсонському напрямку.

"Вони можуть відмовитися від Харківських напрямків, навіть повністю вивести звідти війська і перекинути їх на східний фронт. Але вони ніколи не відмовляться від захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, тому що вони вже внесені в російську конституцію. Це буде робитися за рахунок різного роду "подушок": фінансових, військових, логістичних тощо, але вони будуть продовжувати ці питання вирішувати", - сказав Світан в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Деніел ДеПетріс Деніел ДеПетріс (Daniel DePetris) - американський експерт з питань зовнішньої політики та міжнародних відносин. Є співробітником в аналітичному центрі Defense Priorities, який фокусується на прагматичній стратегії США для забезпечення безпеки та процвітання. ДеПетріс - колумніст з міжнародних справ для Chicago Tribune, а також регулярно публікується в інших великих виданнях: The National Interest, Newsweek, Foreign Policy, Los Angeles Times. Виступає як аналітик і коментатор із зовнішньополітичних питань. Пише статті на теми Близького Сходу та зовнішньої політики США.

