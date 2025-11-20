Дуже багато бронетехніки і солдатів: РФ везе підкріплення у гарячу точку фронту

Зараз фіксується найпотужніша за обсягом і структурою передислокація через Маріуполь за останній рік.

Росіяни готуються посилювати тиск на українську оборону на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Що повідомив Андрющенко:

Окупанти перекидають техніку в район Гуляйполя

Росія підготувала нові машини і вантажівки для посилення тиску в Запорізькій області

Ситуацію в Гуляйполі стабілізувати у найближчий час навряд чи вдасться

Країна-агресорка Росія перекидає додаткові сили у Запорізьку область. Велика колона з технікою та окупантами рухається у напрямку населених пунктів Пологи та Гуляйполе.

Про це у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, організована колона рухається через тимчасово окупований Маріуполь.

Яке підкріплення їде до росіян

Зафіксовано щонайменше 7 тягачів з бронетехнікою, не менше 15 вантажівок із живою силою та боєкомплектом, а також супровід стандартних "буханок".

"Вся техніка маркована знаком "трикутник у трикутнику". Стан машин та вантажівок "нові", не після ремонту і не з поля бою. Це не "латання дір", а повноцінне підсилення", - наголосив Андрющенко.

Він додав, що ця передислокація через Маріуполь є наймасштабнішою за останні 12 місяців і свідчить про те, що говорити про "стабілізацію" під Гуляйполем поки що не варто.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Чи можуть окупанти дійти до Запоріжжя - думка експерта

Главред писав, що виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що прогнози деяких західних медіа про можливу втрату Запоріжжя є надто песимістичними.

За його словами, попри складності, ситуація навколо Запоріжжя контрольована. Жмайло пояснив, що довкола міста існують ще три лінії оборони. Водночас він визнав, що прорив зі сходу ускладнює роботу оборонців і створює ризики для укріпрайону біля Гуляйполя.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків DeepState, окупанти мали територіальні успіхи на Гуляйпільському напрямку - поблизу Рівнопілля та Новоуспенівського.

Раніше повідомлялося, що армія РФ продовжує просуватися до Гуляйполя та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є одним з основних українських шляхів постачання міста.

Напередодні військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан попередив, що завдання росіян – захопити лівий берег Запорізької області і підійти до Запоріжжя.

Більше новин:

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

