"Більше хаосу і воєн": Сікорський спрогнозував наслідки перемоги Путіна в Україні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував три кроки до безпечного та стабільного миру.

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Радослав Сікорський впевнений, що Путіна все ще можна зупинити / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Вторгнення Росії в Україну - це не регіональний конфлікт, а війна з глобальними наслідками. Якщо залишити Україну без допомоги, російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому може зійти з рук все, що завгодно, і він може почати ще більше воєн у світі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council.

За словами глави польського МЗС, Путін може підійти набагато ближче до кордонів держав НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу.

"Якщо Захід вирішить покинути Україну або зробить традицією невтручання в ситуацію, Путін та всі інші противники в світі зрозуміють, що їм може зійти з рук все, що вони захочуть", - сказав Сікорський. відео дня

"Путін набагато ближче підступить до кордонів країн НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу, де нашим дітям доведеться воювати з ним. Зрештою, Путін відкрито заявив, що російський кордон "ніде не закінчується". Програш йому відкриє ворота для більшого хаосу, більшої нестабільності, великих воєн", - додав він.

Дипломат також застеріг від умиротворення агресора. Цей варіант може здатися легшим шляхом,"але насправді це тупик".

"Якщо Америка не зможе об'єднатися з Європою і дати можливість Україні відкинути Путіна назад, я боюся, що наша сім'я демократичних країн почне розпадатися. Союзники шукатимуть інші способи забезпечити свою безпеку ( ... ) деякі з них націляться на найсучаснішу зброю, розпочавши нову ядерну гонку. Передусім, я думаю про Далекий Схід", — сказав польський дипломат.

Сікорський впевнений, що агресію Кремля все ще можна зупинити, оскільки він нападає лише тоді, коли впевнений, що йому все зійде рук і відступає перед потужною силою, яку не може перемогти.

Глава МЗС Польщі запропонував три кроки до безпечного і стабільного миру.

"По-перше, надайте українцям боєприпаси, які їм терміново потрібні. По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить Путіна і його наближених. По-третє, поглиблюйте і розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили", - сказав Сікорський.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Як повідомляв Главред, раніше в інтерв'ю Der Spiegel Сікорський заявив, що російський диктатор Путін має намір увійти в історію як новий Петро Перший. Його перемога призведе до знищення України, Путін використовує українців у новій війні.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправку західних військ в Україну в майбутньому не можна "виключати". Однак учасники Паризької конференції не дійшли консенсусу з цього питання.

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