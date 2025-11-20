Лондон підтримав мирні зусилля США і звернувся до РФ: деталі

Велика Британія вимагає негайного відходу російських військ з України.

Велика Британія підтримала ініціативу Трампа і закликала РФ завершити вторгнення / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Коротко:

Велика Британія поділяє ініціативу Трампа щодо припинення війни в Україні

Лондон знову закликав Росію негайно вивести війська і припинити вторгнення

Велика Британія поділяє ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, і закликала Росію вивести свої війська. Про це пише Reuters з посиланням на представника британського Міністерства закордонних справ.

Видання пише, що заява прозвучала після того, як агентство Reuters повідомило, що Вашингтон тисне на Київ, щоб той прийняв розроблений США "мирний план".

Проект передбачає, що Україна віддасть частину території та частину озброєння.

"Росія могла б зробити це завтра, вивівши свої війська і припинивши незаконне вторгнення", - заявив представник МЗС Великої Британії.

Представник британського зовнішньополітичного відомства сказав також, що Лондон "поділяє бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні".

Мирний план США - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією з розробки нового плану припинення війни в Україні. План США складається з 28 пунктів. Про це пише видання Axios з посиланням на американських і російських чиновників.

Високопоставлений російський чиновник повідомив, що він оптимістично ставиться до цього плану. Однак поки не зрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські союзники.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер заявив, що новий мирний план буде рівносильний капітуляції України.

За словами кореспондента, план включає:

скорочення армії України вдвічі;

відмова від певної зброї;

відмова від Донбасу;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови офіційною державною мовою в Україні;

надання офіційного статусу місцевій гілці Російської православної церкви.

Як повідомляє NBC News із посиланням на високопосадовця Білого дому, у розробленні плану брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і зять президента Джаред Кушнер.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною.

Коли закінчиться війна: прогноз Стерненка

Війна Росії проти України закінчиться лише тоді, коли одна з держав перестане існувати. Таку думку висловив громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко в інтерв'ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

За його словами, конфлікт може тривати ще 2-3 роки. Стерненко закликав бути до цього готовими.

Волонтер наголосив, що війна триватиме, доки не зникне Україна чи Росія.

