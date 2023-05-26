Генсеком НАТО після Столтенберга може стати жінка: Politico назвало кандидатів

Якщо члени Альянсу не досягнуть згоди щодо нового керівника, Столтенберг може залишитися на посаді ще на кілька місяців.

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Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО може замінити Метте Фредеріксен / Колаж: Главред, фото: УНІАН , facebook.com/mettefrederiksen.dk

Після того як нинішній Генсек НАТО Єнс Столтенберг піде з посади його можливим наступником може стати прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Як повідомляє видання Politico, джерело посилається на повідомлення Білого дому, в якому йдеться, що президент Джо Байден планує зустрітися з Метте Фредеріксен 5 червня для обговорення відносин між двома країнами, зміцнення партнерства в рамках НАТО, підтримки України та інших питань.

За даними Politico, є ймовірність, що Метте Фредеріксен стане наступним Генеральним секретарем НАТО після закінчення терміну повноважень Єнса Столтенберга. Однак, якщо члени Альянсу не досягнуть згоди щодо нового керівника, Столтенберг може залишитися на посаді ще на кілька місяців.

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За інформацією Politico, Метте Фредріксен відповідає кільком вимогам, які пред'являються до кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО. По-перше, очікується, що новий керівник матиме досвід роботи в якості прем'єр-міністра або глави уряду. По-друге, серед бажаних критеріїв є представництво жінки, оскільки раніше всі генеральні секретарі НАТО були чоловіками.

Крім того, Данія розглядається як ключова країна в структурі НАТО, яка підтримує Україну, але не виступає настільки ж радикально, як деякі держави Східної Європи.

Невідомо, чи зможе Фредріксен піти з посади прем'єр-міністра Данії / Фото: facebook.com/mettefrederiksen.dk

Метте Фредеріксен - що про неї відомо Метте Фредеріксен - датська політична та державна діячка. Голова партії "Соціал-демократи" з 28 червня 2015 року. Прем'єр-міністр Данії від 27 червня 2019 року. У минулому – міністр зайнятості Данії (2011-2014), міністр юстиції (2014-2015). Депутат фолькетингу від округу Копенгаген із 2001 року. Метте Фредеріксен - датська політична та державна діячка. Голова партії "Соціал-демократи" з 28 червня 2015 року. Прем'єр-міністр Данії від 27 червня 2019 року. У минулому – міністр зайнятості Данії (2011-2014), міністр юстиції (2014-2015). Депутат фолькетингу від округу Копенгаген із 2001 року. 21 квітня 2022 року відвідала Київ, щоб висловити підтримку Данії українському уряду. 30 січня 2023 року відвідала Миколаїв, де зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та відвідала разом з ним поранених українських захисників в одному зі шпиталів міста. Пізніше цььго ж дня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідали Одесу, де провели переговори щодо ключових аспектів двосторонньої взаємодії.

Традиційно генеральним секретарем військового альянсу стає представник європейської країни, проте його призначення має бути затверджено Вашингтоном.

Зазначається, що главою НАТО вже був одного разу данець. Колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен очолював альянс до Столтенберга, з 2009 по 2014 роки, тож, призначення представника Данії може викликати невдоволення деяких країн.

Крім того, невідомо, чи зможе Фредріксен піти з посади прем'єр-міністра Данії.

Хоча Фредріксен може бути сильним кандидатом, у неї є і гідні суперники, такі як прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас також розглядалася в якості можливого кандидата, але в багатьох західноєвропейських країнах її вважають занадто жорсткою.

Як повідомляв Главред, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг збирається скласти свої повноваження восени 2023 року. Про небажання Столтенберга домагатися продовження мандата заявила його прессекретар Оана Лунгеску, писало німецьке видання Spiegel.

Єнс Столтенберг був обраний на посаду генсека НАТО ще в 2014 році. З того часу його мандат продовжувався вже тричі. Останнє продовження відбулося в березні 2022 року до 30 вересня 2023-го. Перед цим колишній прем'єр-міністр Норвегії заявляв, що має намір скласти повноваження і повернутися на батьківщину, щоб очолити центральний банк Норвегії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який пройде 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі.

Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

Дивіться відео про візит Єнса Столтенберга до Києва:

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