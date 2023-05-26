УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Генсеком НАТО після Столтенберга може стати жінка: Politico назвало кандидатів

Анна Ярославська
26 травня 2023, 09:32 оновлено 26 травня, 09:39
200
Якщо члени Альянсу не досягнуть згоди щодо нового керівника, Столтенберг може залишитися на посаді ще на кілька місяців.
Йенс Столтенберг, Метте Фредеріксен
Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО може замінити Метте Фредеріксен / Колаж: Главред, фото: УНІАН , facebook.com/mettefrederiksen.dk

Після того як нинішній Генсек НАТО Єнс Столтенберг піде з посади його можливим наступником може стати прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Як повідомляє видання Politico, джерело посилається на повідомлення Білого дому, в якому йдеться, що президент Джо Байден планує зустрітися з Метте Фредеріксен 5 червня для обговорення відносин між двома країнами, зміцнення партнерства в рамках НАТО, підтримки України та інших питань.

За даними Politico, є ймовірність, що Метте Фредеріксен стане наступним Генеральним секретарем НАТО після закінчення терміну повноважень Єнса Столтенберга. Однак, якщо члени Альянсу не досягнуть згоди щодо нового керівника, Столтенберг може залишитися на посаді ще на кілька місяців.

відео дня

За інформацією Politico, Метте Фредріксен відповідає кільком вимогам, які пред'являються до кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО. По-перше, очікується, що новий керівник матиме досвід роботи в якості прем'єр-міністра або глави уряду. По-друге, серед бажаних критеріїв є представництво жінки, оскільки раніше всі генеральні секретарі НАТО були чоловіками.

Крім того, Данія розглядається як ключова країна в структурі НАТО, яка підтримує Україну, але не виступає настільки ж радикально, як деякі держави Східної Європи.

Метте Фредеріксен
Невідомо, чи зможе Фредріксен піти з посади прем'єр-міністра Данії / Фото: facebook.com/mettefrederiksen.dk

Метте Фредеріксен - що про неї відомо

Метте Фредеріксен - датська політична та державна діячка. Голова партії "Соціал-демократи" з 28 червня 2015 року. Прем'єр-міністр Данії від 27 червня 2019 року. У минулому – міністр зайнятості Данії (2011-2014), міністр юстиції (2014-2015). Депутат фолькетингу від округу Копенгаген із 2001 року.

Метте Фредеріксен - датська політична та державна діячка. Голова партії "Соціал-демократи" з 28 червня 2015 року. Прем'єр-міністр Данії від 27 червня 2019 року. У минулому – міністр зайнятості Данії (2011-2014), міністр юстиції (2014-2015). Депутат фолькетингу від округу Копенгаген із 2001 року.

21 квітня 2022 року відвідала Київ, щоб висловити підтримку Данії українському уряду.

30 січня 2023 року відвідала Миколаїв, де зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та відвідала разом з ним поранених українських захисників в одному зі шпиталів міста.

Пізніше цььго ж дня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідали Одесу, де провели переговори щодо ключових аспектів двосторонньої взаємодії.

Традиційно генеральним секретарем військового альянсу стає представник європейської країни, проте його призначення має бути затверджено Вашингтоном.

Зазначається, що главою НАТО вже був одного разу данець. Колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен очолював альянс до Столтенберга, з 2009 по 2014 роки, тож, призначення представника Данії може викликати невдоволення деяких країн.

Крім того, невідомо, чи зможе Фредріксен піти з посади прем'єр-міністра Данії.

Хоча Фредріксен може бути сильним кандидатом, у неї є і гідні суперники, такі як прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас також розглядалася в якості можливого кандидата, але в багатьох західноєвропейських країнах її вважають занадто жорсткою.

Як повідомляв Главред, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг збирається скласти свої повноваження восени 2023 року. Про небажання Столтенберга домагатися продовження мандата заявила його прессекретар Оана Лунгеску, писало німецьке видання Spiegel.

Єнс Столтенберг був обраний на посаду генсека НАТО ще в 2014 році. З того часу його мандат продовжувався вже тричі. Останнє продовження відбулося в березні 2022 року до 30 вересня 2023-го. Перед цим колишній прем'єр-міністр Норвегії заявляв, що має намір скласти повноваження і повернутися на батьківщину, щоб очолити центральний банк Норвегії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який пройде 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі.

Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

Дивіться відео про візит Єнса Столтенберга до Києва:

Інші новини:

НАТО Йенс Столтенберг новини України та світу Метте Фредеріксен
Реклама

Головне за день

"Не хочемо ескалації": у США побажали, щоб їхня зброя не застосовувалася по РФ

"Не хочемо ескалації": у США побажали, щоб їхня зброя не застосовувалася по РФ

11:08 Світ
У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту

У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту

09:34 Україна
Генсеком НАТО після Столтенберга може стати жінка: Politico назвало кандидатів

Генсеком НАТО після Столтенберга може стати жінка: Politico назвало кандидатів

09:32 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:28

Британська JKX спрямує левову частину доходу від продажу російських активів на допомогу ЗСУ

11:08

"Не хочемо ескалації": у США побажали, щоб їхня зброя не застосовувалася по РФВідео

11:02

Суперскладна головоломка: потрібно знайти 24 трикутника за 6 хвилин

11:01

Нам би такий "снарядний голод", як у росіян!Погляд

11:00

Військовий експерт розповів, чи варто ЗСУ знищувати Кримський містВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:54

Китай озвучив неочікувану причину війни РФ проти України

10:26

"Patriot їх з'їдять": у США льотчик висміяв плани РФ атакувати Україну літакамиВідео

10:08

Загадка, яка "підірве" ваш мозок: потрібно знайти привида серед людей за 5 секунд

10:03

У Білгородській області дрон атакував будівлю "Газпрому"Відео

Реклама
09:34

У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпостуВідео

09:32

Генсеком НАТО після Столтенберга може стати жінка: Politico назвало кандидатівВідео

09:25

Як оформити пенсію під час війни: у ПФУ розповіли, що змінилосяВідео

09:00

У Росії почнеться смута, коли ЗСУ тріумфально зайдуть до Криму – Євген ДикийЕксклюзив

08:53

"Війна почнеться знову": повалення Путіна і розвал РФ є завданням ЗСУ – ФейгінВідео

08:44

Тарифи зростуть у будь-якому випадку: чиновники назвали реальну ціну електрикиВідео

08:19

Краснодар у РФ атакували дрони, в місті прогриміли вибухи - ЗМІ

07:55

"РФ хоче контролю": в ISW пояснили справжню мету розміщення ядерної зброї РФ в БілорусіВідео

07:34

Україні під силу відновити державні кордони 1991 року - Держдеп США

06:50

Вночі окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами, лунали вибухи: що відомо

06:20

Імперія дурних понтів, в яку вірять лише окремі розумові збоченціПогляд

Реклама
05:40

Гороскоп на червень 2023: на Раків чекають прибуткові часи

05:15

Коли потрібно солити борщ: господині розповіли, чому в цій справі не слід поспішатиВідео

04:50

Ейдман спрогнозував, чи похитнуть рейди російських добровольців режим ПутінаВідео

04:00

Яке сьогодні свято: чим особливий цей день і у кого іменини 26 травня

03:30

Приречені жити у розкоші: під якими знаками зодіаку народжуються мільярдериВідео

03:20

Найсмачніша закусочка до шашлику за 20 хвилин: чудовий рецептВідео

03:00

У Путіна намагаються замовчувати рейд на Білгородщину: експерт пояснив дії РФВідео

02:35

Два чоботи пара: 3 знаки зодіаку, які будуть ідеальними друзямиВідео

02:05

Волочкова назвала безглузду причину, чому від неї шарахається єдина донькаВідео

01:35

Дефіцит ресурсів і "голі" кордони: експерт назвав проблеми, які топлять РФВідео

00:44

Як українською сказати "всплывающее окно": Авраменко озвучив мелодійний виразВідео

25 травня, четвер
23:50

Карколомний тест на IQ: тільки генії помітять помилку на зображенні бабки

23:27

Секрет щасливого життя Тіни Тернер - останнє інтерв'ю співачкиВідео

23:11

Один з них Герой України: Зеленський розповів, хто збив російські Су-25Відео

22:31

Тест на знання української мови з каверзою: з ним впораються лише найуважнішіВідео

22:23

"Кордон РФ зовсім дірявий": російські добровольці побували у Курській областіВідео

22:01

Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"Відео

21:47

Співала від болю: Маша Полякова зробила перше татуювання на ніжному місці

21:11

"Запорізький месник повернувся!": під Мелітополем збито 2 дорогущих літаки РФВідео

21:03

"Нас посилають на забій": офіцери з РФ здалися в полон і записали слізне відеоВідео

Реклама
20:56

Літаки F-16 для України: стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12Відео

20:34

"Можу підтвердити, що це правда!": у родині Ассії Ахат поповнення

20:12

"Це точно тральщик": Гіркін сам спростував заяви про цілісність корабля "Іван Хурс"Відео

20:10

Зберете гору смачних огірків влітку: прикмети на 27 травня і що не можна робитиВідео

19:24

Путін віддав наказ: Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до БілорусіВідео

19:20

В моїй Україні кожен громадянин буде мати право на зброюПогляд

19:08

В Україні каратимуть чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війниВідео

18:37

"Страшна таємниця": стало відомо, куди насправді "зник" ЗалужнийВідео

18:34

Залучать благополуччя і щастя: 3 знака зодіаку, яким підходить золото

18:30

"Йдуть на небо герої": ворожий снаряд убив молодого захисника з ОдещиниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти