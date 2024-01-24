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РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році: експерт озвучив сценарій

Юлія Закрепа
24 січня 2024, 13:00
Штаби національних армій країн-членів НАТО починають готувати і проводити командно-штабні військові ігри і навчання.
РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році: експерт озвучив сценарій
Росія готує напад на НАТО / колаж: Главред, фото: НАТО, Міноборони РФ

В інтерв'ю Главреду полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов оцінив сценарій нападу РФ на східний фланг НАТО. Він також розповів, чи можливий сценарій повномасштабного нападу РФ на НАТО влітку 2025-го року.

"На мій погляд, такий сценарій абсолютно нереалістичний. Навіть та сама Bild раніше публікувала матеріали, в яких ішлося про те, що Російській Федерації потрібно щонайменше 3-5 років для відновлення свого бойового потенціалу", - вважає експерт.

Жданов наголисв, що справа в тому, що сьогодні багато держав, особливо країни НАТО, включили Росію до списку ймовірних супротивників. Це логічний крок, враховуючи війну проти України і ситуацію в цілому.

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"Коли з'являється новий ймовірний противник, виникає і потреба відпрацювати варіанти кризових ситуацій, які можуть виникнути. Штаби національних армій країн-членів НАТО починають готувати і проводити командно-штабні військові ігри і навчання. Спочатку штаби працюють без військ, а потім вже у військах відпрацьовують елементи ситуації на місцевості з бойовою стрільбою або без неї", - пояснив він.

Полковник запасу також зазначив, що до рук видання Bild потрапив, швидше за все, сценарій одного з таких навчань. Щоб варіант розвитку подій був максимально реалістичним, його прив'язують до календарних дат для відповідності періоду виконання тих чи інших заходів.

"Своєю публікацією Bild вкотре підтвердила, що не є серйозною пресою. Спочатку в газеті пишуть, що Путіну потрібно 3-5 років, щоб відновитися і зібратися до купи для нападу, а за певний час уже стверджують, що він нападе", - додав Жданов.

НАТО готується до війни з РФ: що відомо

Нагадаємо, що НАТО попереджає населення Заходу про підготовку до "всебічної війни" з Росією. Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що сили НАТО готуються до конфлікту з Росією, однак, дискусії набагато ширші.

Офіцер пояснив, яких операцій варто чекати від армії РФ на кордоні країн НАТО. Якщо буде відповідна можливість, вважає Олексій Гетьман, російські окупанти в країнах Балтії або Польщі будуть реалізовувати кримський сценарій.

НАТО закупить 220 тисяч артилерійських боєприпасів для країн-членів НАТО. Столтенберг повідомив, що агенство НАТО з підтримки та закупівель підписало контракт на купівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії Олег Жданов
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