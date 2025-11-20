Рус
Україна може отримати нові системи озброєння: Мерц зробив важливу заяву

Руслан Іваненко
20 листопада 2025, 01:44
715
Німеччина планує підтримувати Україну постачанням озброєння і можливим локальним виробництвом ракет.
Українська армія отримає нові ракети і збільшену дальність дії озброєння / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, MBDA Deutchland

Читайте в матеріалі:

  • Які ракети та системи отримає українська армія
  • Коли очікується постачання озброєння
  • Чи планується виробництво таких систем безпосередньо в Україні

Україна отримає ракети дальнього радіусу дії — про це на спільній пресконференції зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном у Берліні заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За його словами, Берлін протягом останніх місяців веде активну роботу з Києвом над проєктами, які передбачають передачу озброєння збільшеної дальності.

відео дня

"Протягом кількох місяців ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проектів щодо ракет дальнього радіусу дії, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння", – наводить слова канцлера Anadolu Ajansi.

Мерц не розкрив, скільки саме ракет планують передати та коли. Він також утримався від коментарів щодо колишньої позиції ФРН стосовно постачання Україні крилатих ракет Taurus, пояснивши таку стриманість необхідністю тиску на Росію.

"Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що певна неоднозначність є необхідною, особливо для російської сторони, щодо обсягу нашої військової підтримки в цій сфері. Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння, що мають відповідну дальність дії. І це буде продовжуватися в найближчі тижні та місяці, якщо буде потрібно, аж до виробництва таких систем озброєння в самій Україні", – підкреслив Мерц.

Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

Підтримка України західними партнерами – оцінка експерта

Політолог і голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко оцінює підтримку України західними партнерами як стабільну та масштабну. На його думку, ключовим стратегічним союзником залишається ЄС, який надає не лише фінансову, а й значну військову допомогу.

"Україна закуповує американську зброю, використовуючи для цього європейські кошти. На зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався величезний обсяг військових закупівель — 90–100 мільярдів доларів. Йдеться про зброю стримування, яка розглядається як довгострокова гарантія безпеки України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", — зазначає Фесенко.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, найближчими днями Франція надасть Україні нову військову допомогу. Йдеться про винищувачі Mirage та ракети Aster. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час онлайн-звернення до лідерів Коаліції охочих.

Крім того, Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot та супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, що протягом найближчого місяця Іспанія планує ухвалити новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро. Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Читайте також:

Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова допомога Ракети Taurus Фрідріх Мерц
15:35Україна
15:30Інтерв'ю
15:07Війна
