Нова пошта оновлює тарифи з 1 грудня: за що доведеться доплачувати

Поштовий оператор Нова пошта переглянув тарифи. Став відомий повний список змін.

https://glavred.net/ukraine/novaya-pochta-obnovlyaet-tarify-s-1-dekabrya-za-chto-pridetsya-doplachivat-10717151.html Посилання скопійоване

З 1 грудня набувають чинності нові тарифи Нової пошти / Колаж: Главред, фото: Нова пошта, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Які тарифи на доставку змінилися

Які тарифи Нової пошти залишилися без змін

З 1 грудня 2025 року Нова пошта змінить тарифи на низку послуг. Для окремих категорій доставки запроваджуються нові ціни та доплати. Про це йдеться в розсилці Нової пошти клієнтам.

Компанія пояснила, що оновлює тарифи з урахуванням логістичних витрат і більшої деталізації послуг.

відео дня

Нова пошта - тарифи

Доставка документів між відділеннями. Компанія розділила тарифи на локальні та по Україні:

локально - 60 грн (було 65 грн, зменшення на 5 грн);

по Україні - 70 грн (було 65 грн, підвищення на 5 грн).

Також введено доплату +10 грн за отримання в поштоматі.

Доставка посилок між відділеннями. Тарифи поділені на локальні та по Україні.

По місту (локально):

до 2 кг - 60 грн (без змін);

до 10 кг - 100 грн (було 90 грн);

до 30 кг - 160 грн (було 140 грн).

По Україні:

до 2 кг - 80 грн (без змін);

до 10 кг - 120 грн (було 110 грн);

до 30 кг - 180 грн (було 160 грн).

Передбачена доплата +10 грн за отримання в поштоматі.

Оновлено умову: за габарит понад 120 см або за відсутності коробки - +100 грн.

Палети

Вартість перевезення між відділеннями зросте на 50-250 грн.

Вантажі понад 30 кг

Зміна тарифу: +1 грн за кожен кілограм ваги, а також +150 грн, якщо відправлення має габарит понад 120 см.

Шини та диски

Перевезення між відділеннями подорожчає на 15-50 грн.

Доставка маленьких посилок

Вартість доставки маленьких посилок до 2 кг залишається без змін.

Комісія від оголошеної цінності до 500 грн, переадресація, повернення, конверти для документів і пакети входять у вартість доставки, як і раніше.

Як писав Главред, два найбільших поштових оператори України змінили правила роботи з післяплатою. Нові обмеження вплинуть на фізичних осіб, які регулярно продають товари онлайн, відправляючи посилки Новою поштою або Укрпоштою.

Нагадаємо, навесні 2025 року Нова пошта оновила тарифи на міжнародну доставку. Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред