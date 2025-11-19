'Прорвали найсильнішу лінію фронту': в Bild заявили про просування росіян

Рьопке говорить, що росіяни контролюють приблизно 20% міста Сіверськ.

Просування росіян на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, x.com/JulianRoepcke

Головне із заяви Рьопке:

Окупанти, ймовірно, змогли просунутися на Донеччині

Росіяни могли прорвати одну з найміцніших українських ліній оборони

Ворог нібито окупував села Виїмка, Івано-Дар’ївка та увійшов Сіверська

Російські окупаційні війська могли прорвати одну з найміцніших українських ліній оборони на Донеччині. Про це повідомив військовий кореспондент німецького видання Bild Юліан Рьопке.

"Російські сили змогли просунутися на Донеччині, прорвавши одну з найсильніших і найстійкіших ділянок української лінії оборони", - написав він.

За його словами, російські підрозділи нібито захопили села Виїмка та Івано-Дар’ївка, після чого увійшли до Сіверська з півдня та наразі контролюють приблизно 20% міста.

Рьопке зазначає, що для подолання цього відрізка фронту, завдовжки близько 9 кілометрів, російським силам знадобилося 40 місяців.

Варто додати, що Генеральний штаб чи Сухопутні війська Збройних сил України подібної інформації не оприлюднювали.

Просування росіян / фото: x.com/JulianRoepcke

Плани РФ із захоплення Донецької області

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що росіяни однозначно плануватимуть захоплення Донецької та лівобережжя Запорізької областей.

На його думку, поки окупанти свого не доб'ються, вони продовжуватимуть збирати достатню кількість сил і засобів, щоб вирішити ці завдання.

"Вони поки що можуть відмовитися від провокуючих операцій на Херсонському напрямку, на правому березі. Вони можуть відмовитися від Харківських напрямків, навіть повністю вивести звідти війська і перекинути їх на східний фронт. Але вони ніколи не відмовляться від захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, основне завдання, яке стоїть перед російськими окупантами – це захоплення Донецької області. Однак для захоплення Дніпропетровської області цього угруповання сил недостатньо.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську, попри надзвичайно напружену ситуацію.

Аналітики DeepState заявляли, що ворог наблизився до Новоспаського та Щербинівки у Бахмутському районі Донецької області.

