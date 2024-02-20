Росія готується почати війну проти НАТО: волонтерка розповіла про тактику Кремля

Волонтер зазначає, що альянси для майбутньої великої війни вже формуються.

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Росія може використати дрони для атак на інфраструктуру Європи / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, Міноборони РФ

Ймовірність наступу Росії на країни НАТО зростає з кожним роком. Однак, важливо розуміти, що це не обов'язково буде сухопутна операція, коли чобіт російського солдата просуватиметься Естонією. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла директор Центру підтримки аеророзвідки, керівник волонтерського проекту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

"Нещодавно в парламенті Данії, де я мала честь виступати на запрошення парламентаріїв, я попросила їх уявити атаку рою російських дронів на маленьке естонське чи польське містечко. Коли дрони врізаються, вибухають так само, як в українських містах. Тоді я запитала, як би вони діяли, і знаєте, у цих людей не було відповіді", - вказує вона.

Берлінська стверджує, що європейські політики не мають відповіді на це. Фактично, Росія досягає такого рівня технологічного розвитку, що вони можуть використовувати дрони для атак на інфраструктуру Європи. Вона додає, що це нагадує ситуацію в окупованому Криму, де росіяни вказували на "зелених чоловічків" і казали "це не ми".

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"Цей терор триватиме, війна проти країн НАТО теж буде так чи інакше, просто в різних гібридних сферах. Вона вже триває - росіяни вже атакують європейський, американський кіберпростір, вже мають величезну агентурну мережу в країнах НАТО, вже дуже активно просувають війну в інформаційному просторі. Якщо ви бачили інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним, то воно про це. Війна вже йде, нам час прокинутися й усвідомити, що світ ніколи не буде таким, як раніше", - вказує волонтерка.

Вона наголошує, що ми уявляємо собі конфлікт схожий на Другу світову війну, коли 1 вересня 1939 року Німеччина оголосила війну Польщі. Однак цей сценарій не передбачає офіційного оголошення війни; напроти, напруження буде лише зростати.

"Системи залпового вогню, літаки, авіанальоти, бомбардування, атаки дронами - лише один із явних проявів війни, до якого, звісно ж, теж усе дійде рано чи пізно, тому що така логіка війни. І занадто полярними стають світи - західний з його системою координат і світ таких країн, як Росія, Китай, Північна Корея, Іран, Білорусь і багато інших, які мають іншу систему координат.Альянси країн уже формуються - це умовні Вісь Добра і Вісь Зла. Коли це полум'я спалахне зі ще більш очевидною силою і багатомільйонними жертвами - як на мене, питання часу, і я дуже хочу помилятися. Але особисте завдання нашої волонтерської команди - якнайбільше підготувати до цього українське суспільство і якнайбільше зробити", - каже Берлінська.

Вона вказує на те, що додатковий час наші люди виграють величезною ціною не тільки для свого народу, а й для Європи зокрема

"Ми дуже вдячні за допомогу, хоча розуміємо, що її недостатньо, і не вся зброя НАТО добре працює на полі бою - це великий міф. Водночас, українці зараз єдиний народ у світі, який ціною життя і здоров'я своїх людей виграє час для всього цивілізованого світу. Тому зараз важливо залишати в інформаційному просторі тільки те, що справді працює на перемогу, щоб не відволікати людей від адекватних оперативних дій. Тобто залишати тільки те, що допомагає тримати фронт", - резюмувала директор Центру підтримки аеророзвідки, керівник волонтерського проекту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

Хто така Марія Берлінська Марія Берлінська (нар. 19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР)— українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія. Засновниця та керівниця Victory Drones — найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку, повідомили, що окупанти обіцяли евакуювати поранених українських бійців, що залишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", але замість цього їх розстріляли.

Після відходу українських військ з Авдіївки повне обвалення фронту на Авдіївському напрямку є малоймовірним. Про це заявив майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман, підкресливши, що Сили оборони відступали на заздалегідь підготовлену лінію оборони.

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що російські війська використовують тимчасовий дефіцит снарядів в українській армії і активізували наступ по декількох напрямках.

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