УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росія готується почати війну проти НАТО: волонтерка розповіла про тактику Кремля

Юрій Берендій
20 лютого 2024, 04:50
Волонтер зазначає, що альянси для майбутньої великої війни вже формуються.
Росія готується почати війну проти НАТО: волонтерка розповіла про тактику Кремля
Росія може використати дрони для атак на інфраструктуру Європи / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, Міноборони РФ

Ймовірність наступу Росії на країни НАТО зростає з кожним роком. Однак, важливо розуміти, що це не обов'язково буде сухопутна операція, коли чобіт російського солдата просуватиметься Естонією. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла директор Центру підтримки аеророзвідки, керівник волонтерського проекту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

"Нещодавно в парламенті Данії, де я мала честь виступати на запрошення парламентаріїв, я попросила їх уявити атаку рою російських дронів на маленьке естонське чи польське містечко. Коли дрони врізаються, вибухають так само, як в українських містах. Тоді я запитала, як би вони діяли, і знаєте, у цих людей не було відповіді", - вказує вона.

Берлінська стверджує, що європейські політики не мають відповіді на це. Фактично, Росія досягає такого рівня технологічного розвитку, що вони можуть використовувати дрони для атак на інфраструктуру Європи. Вона додає, що це нагадує ситуацію в окупованому Криму, де росіяни вказували на "зелених чоловічків" і казали "це не ми".

відео дня

"Цей терор триватиме, війна проти країн НАТО теж буде так чи інакше, просто в різних гібридних сферах. Вона вже триває - росіяни вже атакують європейський, американський кіберпростір, вже мають величезну агентурну мережу в країнах НАТО, вже дуже активно просувають війну в інформаційному просторі. Якщо ви бачили інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним, то воно про це. Війна вже йде, нам час прокинутися й усвідомити, що світ ніколи не буде таким, як раніше", - вказує волонтерка.

Вона наголошує, що ми уявляємо собі конфлікт схожий на Другу світову війну, коли 1 вересня 1939 року Німеччина оголосила війну Польщі. Однак цей сценарій не передбачає офіційного оголошення війни; напроти, напруження буде лише зростати.

"Системи залпового вогню, літаки, авіанальоти, бомбардування, атаки дронами - лише один із явних проявів війни, до якого, звісно ж, теж усе дійде рано чи пізно, тому що така логіка війни. І занадто полярними стають світи - західний з його системою координат і світ таких країн, як Росія, Китай, Північна Корея, Іран, Білорусь і багато інших, які мають іншу систему координат.Альянси країн уже формуються - це умовні Вісь Добра і Вісь Зла. Коли це полум'я спалахне зі ще більш очевидною силою і багатомільйонними жертвами - як на мене, питання часу, і я дуже хочу помилятися. Але особисте завдання нашої волонтерської команди - якнайбільше підготувати до цього українське суспільство і якнайбільше зробити", - каже Берлінська.

Вона вказує на те, що додатковий час наші люди виграють величезною ціною не тільки для свого народу, а й для Європи зокрема

"Ми дуже вдячні за допомогу, хоча розуміємо, що її недостатньо, і не вся зброя НАТО добре працює на полі бою - це великий міф. Водночас, українці зараз єдиний народ у світі, який ціною життя і здоров'я своїх людей виграє час для всього цивілізованого світу. Тому зараз важливо залишати в інформаційному просторі тільки те, що справді працює на перемогу, щоб не відволікати людей від адекватних оперативних дій. Тобто залишати тільки те, що допомагає тримати фронт", - резюмувала директор Центру підтримки аеророзвідки, керівник волонтерського проекту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

Хто така Марія Берлінська

Марія Берлінська (нар. 19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР)— українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія.

Засновниця та керівниця Victory Drones — найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку, повідомили, що окупанти обіцяли евакуювати поранених українських бійців, що залишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", але замість цього їх розстріляли.

Після відходу українських військ з Авдіївки повне обвалення фронту на Авдіївському напрямку є малоймовірним. Про це заявив майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман, підкресливши, що Сили оборони відступали на заздалегідь підготовлену лінію оборони.

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що російські війська використовують тимчасовий дефіцит снарядів в українській армії і активізували наступ по декількох напрямках.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

Швеція виділить Україні найбільший пакет оборонної допомоги на $700 млн

Швеція виділить Україні найбільший пакет оборонної допомоги на $700 млн

06:43 Світ
20 мільйонів українців можуть емігрувати в разі перемоги Путіна у війні - Forbes

20 мільйонів українців можуть емігрувати в разі перемоги Путіна у війні - Forbes

00:11 Україна
Диверсія в Одесі: ворожі ДРГ підірвали авто з військовими - УДА

Диверсія в Одесі: ворожі ДРГ підірвали авто з військовими - УДА

23:22 Україна
Всі головні новини

Популярне

Одіозна Оксана Марченко показала, який вигляд має зараз 16405

Одіозна Оксана Марченко показала, який вигляд має зараз

У нього дуже багато жінок: Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком 14549

У нього дуже багато жінок: Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком

Грошей побільшає: три знаки зодіаку відчують фінансовий успіх до кінця лютого 13144

Грошей побільшає: три знаки зодіаку відчують фінансовий успіх до кінця лютого

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState 10235

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState

Останні новини

06:43

Швеція виділить Україні найбільший пакет оборонної допомоги на $700 млн

06:10

Мюнхен-2024: чого чекати далі?Погляд

05:30

Головоломка для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 11 секунд знайти помідор

04:50

Росія готується почати війну проти НАТО: волонтерка розповіла про тактику Кремля

04:18

Росіяни почали застосовувати "квадратні" ракети: аналітики розкрили їхню небезпеку

Росія може атакувати роєм дронів столиці країн НАТО, вона вже має відповідні технології - БерлінськаРосія може атакувати роєм дронів столиці країн НАТО, вона вже має відповідні технології - Берлінська
03:35

Без макіяжу та фільтрів: 74-річна Віра Вонг явила світові своє справжнє обличчя

03:05

"Команда різко проти": ЗМІ розповіли, з ким крутить роман Брітні Спірс

02:52

Чому склянки та чашки потрібно зберігати перевернутими

02:19

Головоломка на швидкість: у вас стовідсотковий зір, якщо ви помітите собаку за 12 секунд

Реклама
01:30

Де ліпше за все вести облік фінансів: найкраща домашня бухгалтерія

00:11

20 мільйонів українців можуть емігрувати в разі перемоги Путіна у війні - Forbes

19 лютого, понеділок
23:22

Диверсія в Одесі: ворожі ДРГ підірвали авто з військовими - УДА

23:01

Зібрали 40 тисяч солдатів: полковник ЗСУ оцінив загрозу наступу РФ на Запоріжжі

22:50

Арестович "примазався" до мему про "батальйон Монако", пояснюючи свій закордонний вояж

22:39

Україна почала масштабно збивати російські літаки: експерти пояснили причини

21:53

РФ зібрала 50-тисячний "кулак" на Запоріжжі, Зеленський каже про критичну ситуацію

21:37

Наталія Могилевська прокоментувала третє заміжжя під час війни

21:21

Топ-3 способи, які збережуть свіжість у ванній кімнаті на кілька тижнів

21:20

Причина не в зерні: Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

20:59

У "Дії" не буде функцій, пов'язаних із мобілізацією - голова Мінцифри

Реклама
20:56

Федоров про відключення Starlink на окупованих: це буде катастрофічно

20:51

РФ мала евакуювати: 110 бригада розкрила, що сталось із загиблими бійцями із "Зеніту"

20:18

Наталія Сумська пояснила, чим війна з Росією страшніша за попередні

20:03

Загроза обвалу Авдіївського фронту: майор ЗСУ оцінив виведення військ з Авдіївки

20:00

Мережа аптек "Бажаємо Здоров'я" – генеральний партнер Київського півмарафону Незламності 2024 новости компании

19:59

Чи може РФ розпочати наступ на Київ: Коваленко назвав сценарії війни

19:44

Україну накриває негода: у деяких регіонах сипатиме сніг, а в інших литимуть дощі

19:32

Всі області України укріплюють кордони та будують фортифікаційні споруди на фронті - ОП

19:30

Колишній "Ревізор" Вадим Абрамов утік до РФ розважати окупантів

19:27

Результати наради в Москві: в ГУР назвали наступну ціль Кремля після Навального

19:21

Як зберігати авокадо: спосіб, щоб не переспіло і не почорніло

19:21

Місячний календар на 20 лютого: чого слід уникати у цей день

19:10

Наступ по всіх фронтах: що потрібно знатиПогляд

19:05

Які зачіски зроблять жінку молодше на 10 років: стиліст показала, що додає вікуВідео

19:02

Для чого дірки в овочечистці: факт, про який багато хто не здогадується

19:00

Упустили просто на сцені: Мадонна потрапила в конфуз під час концерту

18:55

Останні війська ЗСУ вийшли з коксохіму: у 47 ОМБр розкрили деталі щодо втрат

18:50

Як легально платити за світло помітно менше: простий, але хитрий трюк

18:39

Україна перекриває кордон із Польщею: що відомо

18:35

Як найкраще зберігати спеції: лайфхак, якщо немає спеціальної ємності

Реклама
18:20

Блогери Литвин і Куровський показали обличчя новонародженого сина

18:00

В Іспанії вбили російського льотчика, який перейшов на бік України - ЗМІ

18:00

Як прибрати плями і грибок грибок на паркані: дешевий засіб із 2 інгредієнтів

17:53

Волонтерка оцінила "Ланцет" РФ на полі бою: спалюються сотні одиниць техніки

17:51

Що посадити ранньою весною: квіти, які порадують швидше за інших

17:35

Берлінська назвала, які дрони необхідні українським бійцям для перемоги на фронті

17:17

Як садити кавуни на полі: прості способи отримати солодкі ягоди

17:11

Дивовижний спосіб укладання волосся гарантує відсутність пухнастих локонів

17:00

"Зачини двері": Злата Огнєвіч зчепилася з переслідувачем

16:59

Це зменшить втрати серед ЗСУ: волонтер оцінила стратегічне рішення Зеленського

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти