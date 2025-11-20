Пішла до багатого: Пресняков розповів про страждання після розлучення

Нікіта Пресняков важко переживає травму і ділиться про це з підписниками.

Микита Пресняков не спить ночами / колаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov

Що сталося з Пресняковим

Яку таємницю видали його підписники

Російський співак Микита Пресняков, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, важко переживає своє розлучення з дружиною Оленою Красновою.

Як пишуть російські пропагандисти, молода жінка нібито знайшла собі залицяльника багатшого, ніж син Преснякова Микита. Тим часом син музиканта, як повідомляється, не знаходить собі місця і навіть не може спати ночами.

Микита Пресняков бачить дивні сни / фото: instagram.com, Микита Пресняков

І причиною поганого сну є не дружина, а рука, яку від травмував кілька років тому.

"У мене четвертий рік травма кисті. І через це я ризикую не повернутися на дошку, але сумую. Мені сниться, як катаюся", - поскаржився вільний Пресняков.

Микита Пресняков з колишньою дружиною Оленою/ фото: instagram.com, Микита Пресняков

Однак фоловери онука Пугачової вважають, що спати він не може зовсім не через руку, а через страждання за своєю дружиною. Пара прожила разом 8 років і влаштувалася в США. Пізніше Олена Краснова повернулася до Москви, де їй приписують новий роман із багатим чоловіком.

Про персону: Микита Пресняков Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.

