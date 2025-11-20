Пішла до багатого: Пресняков розповів про страждання після розлучення

Коротко:
- Що сталося з Пресняковим
- Яку таємницю видали його підписники
Російський співак Микита Пресняков, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, важко переживає своє розлучення з дружиною Оленою Красновою.
Як пишуть російські пропагандисти, молода жінка нібито знайшла собі залицяльника багатшого, ніж син Преснякова Микита. Тим часом син музиканта, як повідомляється, не знаходить собі місця і навіть не може спати ночами.
І причиною поганого сну є не дружина, а рука, яку від травмував кілька років тому.
"У мене четвертий рік травма кисті. І через це я ризикую не повернутися на дошку, але сумую. Мені сниться, як катаюся", - поскаржився вільний Пресняков.
Однак фоловери онука Пугачової вважають, що спати він не може зовсім не через руку, а через страждання за своєю дружиною. Пара прожила разом 8 років і влаштувалася в США. Пізніше Олена Краснова повернулася до Москви, де їй приписують новий роман із багатим чоловіком.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв про те, що через сім років після скандалу із сексуальним насильством, який потряс його кар'єру, голлівудський актор Кевін Спейсі зізнався, що він бездомний.
Раніше американська акторка і дружина принца Гаррі Меган Маркл у захваті від нескінченної підтримки принца Гаррі та розповіла, як він її любить "сміливим" коханням.
Вас також може зацікавити:
- Путініст Преснякова розкрив таємницю розлученого сина - деталі
- Повернеться: путініст Пресняков оголосив про рішення розлученого сина
- "Вічний негатив": ображений Пресняков пішов проти батька-путініста
Про персону: Микита Пресняков
Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.
Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред