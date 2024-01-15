"Війна неминуча": у Bild описали сценарій конфлікту РФ і НАТО й назвали "день Х"

Згідно із секретним сценарієм, в результаті весняного наступу окупанти відкинуть ЗСУ назад, а в липні очікується більш явна атака Росії на Захід.

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Ескалація між НАТО й Росією може відбутися вже в лютому цього року / Колаж: Главред, фото: bundeswehr.de, УНІАН

Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу.

У документі детально викладається можливий "шлях до конфлікту" між Росією та НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та закликає в армію додатково 200 тисяч осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад.

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Спочатку прихована, а потім все більш явна атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни - головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Загострення цієї ситуації може статися в жовтні в разі перекидання Росією військ і ракет середньої дальності у Калінінград. З грудня 2024 року в районі "Сувалкського коридору" відбувається штучно викликаний "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".

У той момент, коли США можуть залишитися без лідера упродовж декількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну.

У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, в "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 тисяч військових, зокрема, 30 тисяч солдатів Бундесверу.

Сценарій закінчується через 30 днів після "дня Х". Чи буде Росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням.

Війна Росії та НАТО

У країні-агресорі Росії вже циркулюють чутки, згідно з якими окупанти можуть піти в наступ в Україні, щоб спробувати переломити хід війни. Якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років може вибухнути війна Москви і НАТО. Про це заявив колишній керівник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії, полковник у запасі Геміш де Бреттон-Гордон.

Російський диктатор Володимир Путін має готовність і політичну волю до запуску ракет по країнах НАТО, але РФ не має намірів відкритої війни з Північноатлантичним альянсом. Таку думку висловив ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в грудні 2023 року заявив: якщо господар Кремля отримає Україну, то на цьому він не зупиниться - з часом армія РФ опиниться на порозі НАТО. У цьому випадку доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої Північноатлантичного пакту і платити кров'ю американців.

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