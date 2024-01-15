УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Війна неминуча": у Bild описали сценарій конфлікту РФ і НАТО й назвали "день Х"

Анна Ярославська
15 січня 2024, 07:28
Згідно із секретним сценарієм, в результаті весняного наступу окупанти відкинуть ЗСУ назад, а в липні очікується більш явна атака Росії на Захід.
Бундесвер, НАТО
Ескалація між НАТО й Росією може відбутися вже в лютому цього року / Колаж: Главред, фото: bundeswehr.de, УНІАН

Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу.

У документі детально викладається можливий "шлях до конфлікту" між Росією та НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та закликає в армію додатково 200 тисяч осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад.

відео дня

Спочатку прихована, а потім все більш явна атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни - головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Загострення цієї ситуації може статися в жовтні в разі перекидання Росією військ і ракет середньої дальності у Калінінград. З грудня 2024 року в районі "Сувалкського коридору" відбувається штучно викликаний "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".

У той момент, коли США можуть залишитися без лідера упродовж декількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну.

У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, в "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 тисяч військових, зокрема, 30 тисяч солдатів Бундесверу.

Сценарій закінчується через 30 днів після "дня Х". Чи буде Росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням.

Війна Росії та НАТО

У країні-агресорі Росії вже циркулюють чутки, згідно з якими окупанти можуть піти в наступ в Україні, щоб спробувати переломити хід війни. Якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років може вибухнути війна Москви і НАТО. Про це заявив колишній керівник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії, полковник у запасі Геміш де Бреттон-Гордон.

Російський диктатор Володимир Путін має готовність і політичну волю до запуску ракет по країнах НАТО, але РФ не має намірів відкритої війни з Північноатлантичним альянсом. Таку думку висловив ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в грудні 2023 року заявив: якщо господар Кремля отримає Україну, то на цьому він не зупиниться - з часом армія РФ опиниться на порозі НАТО. У цьому випадку доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої Північноатлантичного пакту і платити кров'ю американців.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні НАТО новини Німеччини Бундесвер
Реклама

Головне за день

Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області - ГУР

Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області - ГУР

09:04 Україна
"Це вам за Дніпро": у ЗСУ побічно підтвердили знищення А-50 та Іл-22 над Азовським морем

"Це вам за Дніпро": у ЗСУ побічно підтвердили знищення А-50 та Іл-22 над Азовським морем

08:44 Україна
Росія з Білорусі може атакувати три області: майор ЗСУ розкрив загрозу

Росія з Білорусі може атакувати три області: майор ЗСУ розкрив загрозу

08:16 Україна
Всі головні новини

Популярне

Україна переходить на західну техніку: ЗСУ посилять новим винищувачем-штурмовиком 19615

Україна переходить на західну техніку: ЗСУ посилять новим винищувачем-штурмовиком

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 січня: Водоліїв врятують друзі, Овни - готові ризикувати 17836

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 січня: Водоліїв врятують друзі, Овни - готові ризикувати

Зібрали 80 тисяч солдат: ворог націлився на захоплення важливого міста - офіцер ЗСУ 16041

Зібрали 80 тисяч солдат: ворог націлився на захоплення важливого міста - офіцер ЗСУ

Про це знають одиниці: як потрібно пити чай з лимоном, щоб отримати вітамін С 12419

Про це знають одиниці: як потрібно пити чай з лимоном, щоб отримати вітамін С

Останні новини

09:04

Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області - ГУР

08:44

"Це вам за Дніпро": у ЗСУ побічно підтвердили знищення А-50 та Іл-22 над Азовським морем

08:33

Гороскоп на завтра 16 січня 2024: Скорпіони - економте, Овнів підведе шлунок

08:28

Перемога України за три роки: в Естонії розробили стратегію для Заходу

08:16

Росія з Білорусі може атакувати три області: майор ЗСУ розкрив загрозу

Ілія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по ЄменуІлія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по Ємену
07:28

"Війна неминуча": у Bild описали сценарій конфлікту РФ і НАТО й назвали "день Х"

06:54

У Путіна намалювався серйозний конкурентПогляд

06:48

РФ готується до нового наступу: в ISW назвали терміни та оцінили перспективу

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 15 секунд знайти кішку

Реклама
04:40

Багато хто не знає: для чого насправді потрібна таємна кнопка на ремені безпеки

02:30

Як під'єднати телефон до телевізора: спритний трюк спантеличить досвідченого хакера

02:00

Леонтьєв вперше за 4 роки вийшов на сцену - тремтячий співак потрапив на фото

01:31

І духу не буде: як позбутися від мишей в погребі за 3 кроки

14 січня, неділя
23:36

"Терміново швидку": ЗСУ знищили дуже важливий для РФ літак А-50, ще один підбилиВідео

23:34

Без допомоги хірурга не обійшлося: Гросу отримала серйозну травму на зйомках

23:14

"Україні потрібен мир": в ОП прямо відповіли, чи підштовхує Захід до "заморозки"

21:59

Євробачення-2024: букмекери визначили шанси України на перемогу

21:58

Шольц раптом розкритикував Макрона через Україну: The Telegraph дізналася деталі

21:52

Будуть двосторонні зустрічі: Зеленський їде у Швейцарію

21:23

Любовний гороскоп на тиждень з 15 до 21 січня для всіх знаків: Діві - криза, Рибам - удавання щасливих стосунків

Реклама
21:20

У Болгарії назвали умови перемоги України і закликали зупинити Путіна

20:18

"Ядерна зброя в Росії в Білорусі": політик пояснив, що замислив Путін

20:17

Величезний стовп вогню та диму: ЗСУ підірвали склад окупантів на фронтіВідео

19:42

Спекуляція на здоров'ї: тяжкохвора Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв

19:17

Перемовини із Росією і Близький Схід: Україна зіткнулася з викликами - WSJ

19:12

Щодо ініціативи збирати дрони вдомаПогляд

19:09

У РФ максимальні втрати: ЗСУ знищили тисячі окупантів разом з технікою

19:02

Місячний календар на 15 січня: у другій половині дня чекайте негативу

18:58

В Україну вривається шторм: швидкість вітру буде 25 м/с

18:20

В Україні можуть почати відправляти на передову людей із в'язниць - нардеп

18:19

3 кращі продукти, які допоможуть прожити до 90 років на думку дослідника довголіття

18:04

Росія зібралася "хитати" Молдову: Санду розкрила плани Путіна і назвала дату

18:00

Лікар швидкої допомоги назвав найгірший час для вживання кави

17:56

Коли Влад Яма повернеться в Україну - колега хореографа розкрив секрет

17:55

Путін зганьбився диким фейком: видав "ДНРівця" за одесита в передвиборчому ролику

17:38

Відстрочки від мобілізації по групі інвалідності не буде: в Раді хочуть змін

17:07

Великий ризик опинитися під впливом порчі: що не можна робити 15 січня

16:59

Перемога України у війні з РФ: топгенерал із США назвав головну умову

16:29

Достатньо столової ложки солі: як перевірити якість соняшникової олії

16:15

НАТО за декілька років загрожує війна з РФ: у The Telegraph назвали небезпечний прогноз

Реклама
16:00

4 імені найщасливіших жінок: поряд з ними завжди є ангол-охоронецьВідео

15:57

Удар по аеродрому в Саках: знищено заступника комполку – підполковника ПКС РФ

15:48

Зібрали 80 тисяч солдат: ворог націлився на захоплення важливого міста - офіцер ЗСУ

15:29

РФ зазнала колосальні втрати техніки біля Кринок: залучили полк для її евакуації

15:14

"Гола вечірка" для двох: Джигурда та Волочкова зганьбилися п'яними танцями

14:54

Україна переходить на західну техніку: ЗСУ посилять новим винищувачем-штурмовиком

14:49

У Кремлі вибухнула "війна кланів": Путін "наїхав" на Патрушева і Шойгу - ISW

14:47

Про це знають одиниці: як потрібно пити чай з лимоном, щоб отримати вітамін С

14:40

Гороскоп Таро на тиждень з 15 до 21 січня: Леву - безмежний потенціал, Стрільцю - полегшення

14:27

Немає ліків та персоналу: розвідка Британії розкрила, як росіяни "страждають" через війну

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти